Las aventuras de Newt Scamander expanden el mundo de Harry Potter

El universo de Harry Potter está viviendo una segunda era de oro, gracias a que su autora ha probado las delicias (creativas y financieras) que genera la expansión, y está decidida a que su obra adquiera la monumentalidad de, por ejemplo, ‘El señor de los anillos’.

La inglesa Joanne Rowling (J.K. Rowling), madre literaria de Harry Potter, firma el guion de esta segunda ‘fase’ enfocada en las aventuras de Newt Scamander, que en realidad es un inteligente pretexto para desarrollar una base ‘histórica’ en los años 20 que satisfaga la curiosidad de los fanáticos de Harry y todo su universo.



Por eso, lo más notable de ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’, segunda parte de una trilogía, es la cantidad de referencias, datos, nombres y sucesos relacionados a las ocho películas de Harry Potter.



Mientras más seguidor sea el espectador del mago de la cicatriz del rayo en la frente, más disfrutará de la magia de la película. Muggles, por favor, abstenerse.

También es llamativo que el director David Yates haya optado por un cambio en el talante general de esta segunda parte. Si la primera ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them.’ (2016) fue una encantadora historia basada en humor físico y paletas de colores vistosos, esta segunda parte se vuelve más oscura, tanto por las tonalidades de la fotografía como por el relato, una mezcla de aventuras, conspiración y espionaje. Ahí está, por ejemplo, el personaje de Albus Dumbledore, un profesor que actúa como si fuera un agente del servicio británico de inteligencia.



El elenco, ya que hablamos de Dumbledore, es de primer nivel. Aunque los efectos especiales son de alta calidad, la interpretación de los actores es lo más importante en la narrativa. Jude Law logra encarnar a Dumbledore con acierto, ajustado a los patrones de la saga original. Eddie Redmayne, un actor infalible, hace más adorable al tímido y estrafalario Newt Scamander.

Y Johnny Depp, al que se creía liquidado por sus filmes desprolijos y su vida personal, logra delinear un villano que realmente asusta por su presencia y acciones pero también por su discurso, tan demagógico y populista que es imposible no relacionarlo con la realidad del Occidente de hoy. Sí, hay magia hasta para rescatar a Johnny Depp.

