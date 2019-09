Las aventuras infantiles de 'Abominable' triunfan en los cines de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Las aventuras infantiles de 'Abominable' triunfaron este fin de semana, 28 y 29 de septiembre de 2019, en los cines de Estados Unidos ya que, en su desembarco en la cartelera, esta cinta animada dominó la taquilla con USD 20,8 millones, informó este lunes 30 de septiembre de 2019 el portal especializado Box Office Mojo.

Jill Culton y Todd Wilderman dirigen para DreamWorks esta película sobre un joven e inseguro Yeti que se pierde en las calles de una metrópoli de China hasta que Yi, una adolescente que sueña con llegar al monte Everest, lo encuentra en su edificio y decide emprender un viaje junto a él para reunirlo con su familia.



'Downton Abbey', que había conseguido la medalla de oro en el pasado fin de semana, se conformó en esta ocasión con el segundo puesto con unos ingresos de USD 14,5 millones.



Con actores de la serie homónima como Maggie Smith, Hugh Bonneville o Michelle Dockery, entre otros, esta película dirigida por Michael Engler continúa la historia de la adinerada familia Crawley, quienes reciben en su castillo en 1927 a unos invitados muy especiales: los reyes de Inglaterra, Jorge V y su consorte, María de Teck.



Con USD 11,5 millones, 'Hustlers', en cuyo reparto sobresalen las latinas Jennifer López y Cardi B, completó el podio este fin de semana.

Junto a otras actrices como Constance Wu, Julia Stiles o Lili Reinhart y bajo la dirección de Lorene Scafaria, 'Hustlers' narra la historia real de un grupo de bailarinas de striptease que crearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.



En el cuarto lugar se situó 'It: Chapter Two', que sumó USD 10,4 millones a una recaudación mundial acumulada que asciende a USD 417,4 millones.

El director argentino Andy Muschietti se pone de nuevo al frente del terror de 'It' en una segunda parte en la que actores como James McAvoy, Jessica Chastain o Bill Hader se ven las caras con el malvado Pennywise.

Por último, el drama espacial 'Ad Astra' consiguió USD 10,1 millones.

Brad Pitt, que está viviendo un gran 2019 gracias a su papel en 'Once Upon a Time... in Hollywood' de Quentin Tarantino, interpreta en 'Ad Astra', del cineasta James Gray, a un astronauta que viaja a los confines del sistema solar para buscar a su padre (Tommy Lee Jones), que lleva años desaparecido en el espacio exterior en una misión que está poniendo en peligro a toda la especie humana.