¿'Avengers: Endgame' reveló el nuevo gran villano del Universo Marvel?

Atención: esta noticia contiene 'spoilers'. 'Avengers: Endgame' puso punto final a toda una era en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Con el cierre de un ciclo que comenzó en 2008 con 'Iron Man', muchos fans empiezan a preguntarse quién será el supervillano que suceda a Thanos.

El Titán Loco se convirtió en el gran enemigo a batir para los superhéroes de la Casa de las Ideas, desde que apareció por primera vez en 2012 en 'Los Vengadores'. Pero ahora, ¿quién será el siguiente?

Con Thanos derrotado y Tony Stark y Natasha Romanoff caídos en combate, los fans ponen ya su vista a la Fase 4 del UCM, de la que no se anunciará nada hasta que se cierre la Fase 3 con 'Spider-Man: Lejos de casa', que llegará a los cines el 5 de julio del 2019. Sin embargo, lo que está claro es que habrá un supervillano que suceda al Titán Loco. De hecho, en 'Endgame' podría haber contenido una referencia al enemigo próximo de los superhéroes de Marvel.



Hay un villano que tiene una conexión muy profunda con lo visto en 'Endgame'. En plan de los Vengadores para revertir las consecuencias del chasquido de Thanos fue utilizar las partículas Pym y el Reino Cuántico y así viajar al pasado para recuperar las Gemas del Infinito. Efectivamente, el plan, pese a algunos contratiempos y muertes, funcionó y el Titán fue derrotado.

Pero hay un diálogo que para muchos fans de los cómics no ha pasado desapercibido. Es el encuentro entre Bruce Banner y la Anciana (de 'Doctor Strange'). El personaje de Tilda Swinton le revela a Hulk que cambiar el pasado no afectará al presente, como tampoco al futuro, sino que se crean nuevas líneas de tiempo. Eso explica que Loki pudiese escapar con el Teseracto o que el Capitán América pudiera envejecer al lado de su amada, Peggy Carter.



Claro, entre tantas líneas de tiempo alternas (por esa regla de tres, Iron Man y la Viuda Negra de otra línea de tiempo podrían hacer acto de presencia), habrá alguien que no esté de acuerdo en hacer tantos cambios en la historia. Y ahí es donde entra en escena un poderoso villano de Marvel: Kang el Conquistador, un personaje que viaja en el tiempo desde el futuro hasta el pasado para conquistar diferentes realidades, muy relacionado con los Vengadores en los cómics y seguro que estaría furioso al ver cómo los superhéroes se han entrometido en las líneas temporales.

Aunque ha tenido varios pseudónimos, el hombre conocido como Nathaniel Richards es mucho más popular como Kang el Conquistador. Desde el siglo XXX, Kang ha saltado de un sitio para otro a lo largo del tiempo, enfrentándose contra superhéroes como los Vengadores o los Cuatro Fantásticos. A través de diferentes líneas de tiempo, Kang ha tenido varias versiones, desde villanos hasta una en la que pasa de ser un villano a héroe salvador.

Con lo cual, los continuos viajes en el tiempo que han hecho los Vengadores podrían haber provocado la ira del villano. Dado que Kang podría ser un descendiente de Reed Richards (a.k.a. Mr. Fantástico) y su tecnología para viajar en el tiempo tiene su origen en los descubrimientos del Doctor Doom, este podría ser también el enlace con el que los Cuatro Fantásticos pueden introducirse en el UCM. Sin duda, los viajes en el tiempo van a jugar un factor importante en la Fase 4 de Marvel.