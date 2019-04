‘Avengers: Endgame’ tiene la mejor preventa en América Latina

LEA TAMBIÉN

Faltan aún 15 días para el estreno de ‘Avengers: Endgame’ pero la más reciente entrega del Universo Cinematográfico Marvel ya lleva vendidos más de cinco millones de tiquetes en América Latina, con lo que ya tiene un ingreso acumulado de más de USD 23 millones, solo en esta región. Esas cifras la ubican como la película de Marvel Studios número uno en preventa.

La película dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, sigue la historia después de los devastadores eventos de ‘Avengers: Infinity War’, que ha dejado el universo en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deben reunirse una vez más para deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias.



En Ecuador, hasta el lunes, se habían vendido 200 000 tiquetes a escala nacional. Con esa cifra ‘Avengers: Endgame’ se convirtió en la película de Marvel Studios con mejores registros de preventa, superando los 73 000 boletos que había vendido ‘Avengers: Infinity War’ (2018), según información de la distribuidora de Disney en Ecuador.

No obstante, se menciona que en Ecuador no existe un hábito consolidado sobre la compra anticipada para estrenos en cine, como ocurre en países como Estados Unidos. Para ‘Capitana Marvel’, por ejemplo, se registraron 20 000 entradas en preventa, pero con casi cinco semanas en cartelera, la venta de boletos supera los 900 000 a escala nacional.



La distribuidora explicó que las entradas para la función de preestreno, la noche del 25 de abril, están completamente agotadas, pero aún hay posibilidad de que las salas pequeñas que no tienen servicio de venta en línea tengan entradas físicas disponibles para el primer fin de semana.



La campaña de promoción está en plena efervescencia y los estudios Disney y Marvel publicaron hoy, en sus canales digitales, un nuevo video promocional de la película en la que el Capitán América (Chris Evans) ofrece un inspirador discurso sobre la batalla final a los superhéroes que han sobrevivido a la fuerza destructiva de Thanos y se han reunificado para enfrentarlo.