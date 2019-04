'Avengers: Endgame' es 'una película catártica y poderosa', dicen directores

LEA TAMBIÉN

En 'Avengers: Endgame', sus directores Anthony y Joe Russo no darán rienda suelta a pensar sobre qué pasará después, pues esta película "catártica y poderosa" es el "capítulo final" de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, cuentan los hermanos.

El pasado de los personajes será clave en 'Avengers: Endgame' como demuestran los flashbacks de los tráilers y como dejan entrever en Londres los Russo, quienes afirman que en este filme no se centran "en absoluto" en mostrar el futuro como se ha hecho en otras entregas anteriores; "Solo miramos atrás, a todo lo que hemos recorrido", apunta Anthony.



Aunque los directores quisieron revelar nada sobre la trama, creen que la cinta número 22 de los estudios Marvel "no defraudará a la audiencia" porque su conclusión y las emociones que aparecen en ella son "muy poderosas".

El director estadounidense Joe Russo, el actor estadounidense Paul Rudd, la actriz estadounidense Scarlett Johansson, el actor australiano Chris Hemsworth, el productor Trinh Tran y el director Anthony Russo asisten a un evento para fanáticos de 'Avengers: Endgame' en el Reino Unido.



En su estreno el año pasado, el final de 'Avengers: Infinity War' no dejó indiferente a los fans: varios Vengadores se convirtieron en polvo y Thanos se proclamaba vencedor tras reunir en el guante las seis Gemas del Infinito (Espacio, Tiempo, Alma, Poder, Mente y Realidad).



En esta película, que fue la primera que los Russo hicieron sobre estos superhéroes, los hermanos tuvieron que replantearse seriamente cuáles permanecían y cuáles se evaporaban.

Video: YouTube, cuenta: Marvel Entertainment



"Había que pensar hacia dónde queríamos dirigir la trama para que fuera una historia funcional y, sobre todo, tuvimos que decidir qué personajes eran centrales en los acontecimientos", relata Joe Russo.



El principio del fin que se gestó en 'Infinity War' se desarrollará en 'Endgame', donde los directores han dedicado especial importancia al punto de vista y las emociones de los superhéroes después de que Thanos (Josh Brolin) hiciera desaparecer a la mitad de las criaturas de la galaxia.



Por el momento, Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth) son los tres Avengers que protagonizan los tráilers del filme -cuyo contenido se mantiene todavía en secreto- y que tendrán que resurgir de las cenizas del mundo para enfrentarse al villano más poderoso del mundo.



"Estos son los Avengers originales que han formado parte del viaje durante los últimos diez años y en Endgame realmente queríamos explorar su estado de ánimo después de lo que les hizo Thanos", detallan en el documento de producción.

'Avengers: Endgame' será la continuación de los sucesos que tuvieron lugar en 'Avengers: Infinity War' cuando los Vengadores se enfrentaron al gigante Thanos.



En total, han sido "tres años largos y locos" los que ha durado el proceso de creación de los dos proyectos de los Avengers de los Russo, cuyo desarrollo se ha ido intercalando en el tiempo.



"Nos pasamos seis meses rodando 'Infinity War', tuvimos dos semanas de descanso y, después, estuvimos otros seis filmando 'Endgame'. Luego paramos con 'Endgame' para acabar 'Infinity War' y, cuanto esta se lanzó, nos pusimos de nuevo con 'Endgame 'para terminarla", explica Joe.



Desde que anunciaron el final del rodaje, varias teorías han circulado por la red, como una que asegura que Mark Ruffalo -que interpreta a Hulk- dijo que se habían grabado cinco desenlaces distintos para 'Endgame' y que los Russo desmintieron durante la entrevista.



"No tenemos la energía para rodar cinco finales diferentes", dice Anthony mientras se ríe. "Probablemente, Mark lo diría porque tenía que ser demasiado cauteloso con la información que daba".

Los directores estadounidenses Anthony Russo y Joe Russo llegan al evento para fanáticos de 'Avengers: Endgame' en el Reino Unido.



Con 'Avengers: Endgame', los hermanos Russo dirigen la cuarta producción Marvel, después de 'Captain America: The Winter Soldier' (2014), 'Captain America: Civil War' (2016) y 'Avengers: Infinity War' (2018).



Tras su estreno, Anthony Russo espera que no deje indiferente a un público que todavía piensa que la mejor película que han hecho es 'Captain America: The Winter Soldier', según cuenta.



Para los hermanos, "Avengers: Endgame" es el "mejor proyecto" que han hecho para Marvel, en parte, porque han "trabajado duro" y porque han puesto "mucha pasión" en él.



El final del juego para los Avengers llega el próximo 25 de abril con una cinta que espera recaudar entre USD 200 y 250 millones en el fin de semana de su estreno, solo en Estados Unidos.

Video: YouTube, cuenta: Marvel Latinoamérica Oficial