Tras 'Endgame', Hulk puede convertirse en el nuevo gran villano de Marvel 

'Avengers: Endgame' no sólo supuso el final de la conocida como Saga del Infinito del Universo Marvel. También abrió casi infinitas puertas para las próximas historias marvelitas, que pueden ir desde las realidades alternativas del Multiverso hasta las inesperadas consecuencias de los chasquidos. Y uno de los Vengadores originales podría ser el nuevo gran villano del UCM.

Bruce Banner es uno de los personajes que más evolucionó a lo largo de las películas Marvel. El Gigante Esmeralda logró fusionar su personalidad con la de Hulk en algún momento en los cinco años que transcurrieron desde el chasquido de Thanos hasta el regreso de Ant-Man para crear a Profesor Hulk. Sin embargo, los acontecimientos posteriores pueden conducirle hacia otro gran personaje y villano de los cómics.

Video: YouTube, canal: Marvel Entertainment

El simpático Profesor Hulk, convertido en una suerte de Instagrammer, fue una pieza clave en la victoria contra Thanos. Gracias a él y al segundo chasquido, los caídos en la Decimación pudieron volver. En el proceso, Banner sufrió graves daños en un brazo, y pese a sus esfuerzos no logró devolver la vida a su amada Viuda Negra. Y según una nueva teoría fan esto podría significar la llegada del villano clásico de Marvel El Maestro.



Creado por Peter David y George Perez en 1992, El Maestro surge de un futuro post-apocalíptico donde la guerra nuclear ha eliminado a gran parte de la población ya todos los superhéroes de la Tierra. Hulk no sólo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte y poderoso a causa de la absorción masiva de radiación.



El problema es que éste exceso de rayos Gamma también volvió loco a Hulk, que motivado por su resentimiento por la humanidad y por un mundo sin reglas creó un régimen dictatorial en el que esclavizó a los pocos humanos supervivientes. Eventualmente, los rebeldes usan una máquina del tiempo para traer a Profesor Hulk del pasado y se enfrente al temible monstruo.



Ahora que el Universo Marvel introdujo las realidades paralelas y las líneas temporales alternativas, no sería descabellado pensar que en uno de esos universos la historia ha continuado hasta la creación de El Maestro. Y de ser así, éste podría cruzar hasta la línea de tiempo principal para traer el caos a los ahora muy mermados Vengadores.



Tal y como ha revelado Marvel en varias ocasiones, el poder de las Gemas del Infinito corrompe. Y la teoría sostiene que, tras saborear el infinito poder del Guantelete, Hulk podría haber creado una realidad alternativa que desemboque en el mundo post-apocalíptico de El Maestro.



Además, la teoría de Reddit señala que ésta versión oscura de Hulk daría pie a la adaptación de varias sagas importantes, como Futuro Imperfecto, en la que El Maestro es dueño de todo, Civil War II, en la que Capitana Marvel cree que la única forma de impedir la llegada de El Maestro es asesinando a Banner antes de que suceda, algo con lo que los Vengadores no están de acuerdo (y se inicia una nueva guerra civil), o la afamada World War Hulk, en la que el Gigante Esmeralda vuelve a la Tierra con una furia incontrolable para hacer frente a aquellos que una vez le rechazaron.



Por supuesto esto no son más que conjeturas, ya que, aunque el tráiler de 'Spider-Man: Lejos de Casa' ha revelado que realmente existe el Multiverso dentro del Universo Marvel, esto podrías ser sólo un engaño del villano Mysterio. ¿Qué sorpresas esconde el futuro marvelita? Habrá que esperar mínimo hasta el 2 de julio, cuando se estrene Spider-Man: Lejos de Casa, para averiguarlo.