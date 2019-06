¿'Avengers: Endgame' 5 en el 2022?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ahora que la Saga del Infinito llegó a su fin con 'Avengers: Endgame', Marvel está preparada para dar un descanso a sus seguidores, al menos en lo que a mega crossovers se refiere. Porque según los rumores Marvel no hará más películas de Vengadores hasta dentro de, al menos, tres años.

Con la vieja guardia de Avengers completamente fracturada, el Universo marvelita ya está pensando en cómo será el futuro de los personajes que aún siguen con vida. El próximo estreno es 'Spider-Man: Far from home', que abrirá las puertas al multiverso, pero más allá la Fase 4 y posteriores son un misterio.



La página WeGotThisCovered asegura que sus fuentes informaron que Marvel no hará más películas grupales hasta que no estén preparados Los Nuevos Vengadores, y que de hecho ya se comenzó con la preproducción. Por el momento sólo son rumores, pero también señalan que su estreno podría estar previsto para el 6 de mayo de 2022, tres años después del estreno de Endgame.



Si estos rumores son ciertos, esto podría decir que personaje como la hija de Iron Man, Hulka, la versión de Ojo de Halcón de Kate Bishop o Vision 2.0 tendrían su oportunidad de dar el salto a la gran pantalla, Incluso formar equipo con personajes más veteranos como Doctor Strange, Black Panther, Capitana Marvel, Ant-Man o nuestro amigo y vecino Spider-Man.

Mientras llegan nuevas pistas sobre el enigmático futuro de Marvel, los fans ya se preparan para el estreno de 'Spider-Man: Far from home', que llegará a los cines el 2 de julio de 2019. El filme será la auténtica conclusión de la Saga del Infinito, y las consecuencias de los múltiples chasquidos de Infinity War y Endgame son impredecibles. ¿Qué pasará con el Universo marvel?