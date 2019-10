Justicia italiana autoriza el préstamo de obras de Da Vinci al Louvre de París

LEA TAMBIÉN

La justicia italiana autorizó este miércoles 16 de octubre del 2019 el préstamo del icónico Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci solicitado por el museo francés del Louvre, poniendo fin a una amarga disputa cultural.

El tribunal de Venecia rechazó el pedido de prohibición del préstamo por parte de la asociación cultural Italia Nuestra aduciendo que se trata de “una excepcional exposición, de relevancia mundial” organizada por los 500 años de la muerte del grande maestro del Renacimiento italiano.



El tribunal además considera que Italia debe valorizar su inmenso patrimonio artístico por lo que rechazó el recurso judicial presentado por la asociación cultural contra el préstamo.



La corte había suspendido la semana pasada el préstamo de la famosa obra de arte, que será expuesta finalmente en el museo de París para rendir homenaje al genio del Renacimiento.



La asociación por su parte aducía que se trata de un dibujo extremamente delicado para viajar.



El Hombre de Vitruvio se mantiene en una bóveda climatizada en la Galería de la Academia de Venecia y se expone en contadas ocasiones al público.



La corte había suspendido recientemente el acuerdo de préstamo firmado en septiembre en París entre el ministerio de Cultura de Italia y el museo del Louvre.



El acuerdo incluía el intercambio de obras de Da Vinci con las del italiano Rafael Sanzio, del que se celebra en el 2020 el quinto centenario de su muerte.



Italia prestó varias obras de Leonardo Da Vinci al Louvre para la exposición de octubre y a cambio pidió pinturas y dibujos de Rafael para una exposición en la capital italiana programada para marzo.



El préstamo fue cuestionado por el precedente gobierno de derecha italiano contrario a prestar obras de Da Vinci a Francia.



“Ahora puede arrancar la exposición de París”, comentó el ministro italiano de Cultura, Dario Franceschini, tras conocer el fallo.



Con menos de 20 pinturas de Da Vinci existentes, muchos italianos se quejan no obstante de que el Louvre posea nada menos que cinco de ellas, además de 22 de sus célebres dibujos.



El genio italiano vivió sus últimos tres años en Francia bajo la protección de Francisco I, aunque sus obras más emblemáticas vieron la luz en Italia.



Nacido en Toscana, en el corazón de Italia, murió en la ciudad francesa de Amboise en 1519, a los 67 años.



Italia Nostra explicó que el recurso presentado no tenía razones políticas sino técnicas, de manera de salvaguardar un tesoro nacional, porque el Hombre de Vitruvio, dibujado alrededor de 1490, corre el riesgo de sufrir daños durante su transporte o permanencia en condiciones climáticas no favorables.



La obra tiene un seguro por 1 000 millones de euros, según la prensa italiana.

En mayo pasado el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo italiano Sergio Mattarella dieron el pistoletazo de arranque para las conmemoraciones de Leonardo, en un gesto de unidad tras meses de tensiones diplomáticas.