Autoridades británicas desaconsejan 'mezclar' tipos de vacunas de covid-19

El organismo sanitario británico Public Health England (PHE) desaconsejó este sábado 2 de enero de 2021 la "mezcla" de vacunas contra la covid-19 procedentes de distintos distribuidores salvo en "raras ocasiones".

La advertencia llega a dos días de que el Reino Unido acelere su programa nacional de inmunización este lunes, con la introducción de un segundo preparado contra el coronavirus, el desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, aprobado recientemente por los reguladores de este país.



Esa vacuna se podrá empezar a utilizar junto con la anteriormente autorizada de Pfizer/BioNTech, que empezó a administrarse entre la población británica el pasado diciembre.



En una serie de pautas dadas en víspera de Año Nuevo por el Gobierno a los profesionales del servicio público sanitario -NHS- se indicaba entonces que si una persona que ya había recibido una primera inyección -de las dos dosis requeridas- acudía a ponerse la segunda y esta no estaba disponible -o se desconocía de qué clase era la primera-, es "razonable" ofrecer una dosis de otra vacuna.



Se explica que "esta opción es preferible si es probable que el individuo vaya a estar expuesto a un riesgo alto inmediato o se considera poco probable que vuelve a acudir".



Tras plantearse nuevos interrogantes sobre los riesgos de esa opción, la responsable del programa de inmunizaciones en el PHE, Mary Ramsay, aclaró hoy al canal británico Sky News que "mezclar" tipos de vacunas no es recomendable y solo debería hacerse "en raras ocasiones".



"No recomendamos mezclar las vacunas de covid-19. Si tu primera dosis es de la vacuna de Pfizer, no se le debería dar la de AstraZeneca en la segunda dosis y viceversa", remarcó la experta.



Admitió que "podría haber ocasiones extremadamente raras donde no esté disponible el mismo tipo de vacuna, o donde no se conozca qué vacuna se empleó en el paciente".



Sin embargo, precisó en este sentido que "deberían realizarse todos los esfuerzos posibles para administrar la misma vacuna pero en los casos en que esto no sea posible, es mejor dar una segunda dosis de una vacuna diferente que no dar ninguna".



El preparado de Oxford/AstraZeneca -dos dosis completas con un intervalo de entre 4 y 12 semanas- precisa de una refrigeración normal, de entre 2 y 8 grados centígrados, y se transporta con facilidad frente a la complicación logística que plantea la de Pfizer, que ha de ser conservada a 70 grados bajo cero.