La autora de '50 sombras de Grey' lanza nueva novela erótica, 'The Mister'

La autora de la exitosa novela '50 sombras de Grey', E. L. James, anunció este jueves, 24 de enero del 2019, el lanzamiento de una nueva novela erótica, 'The Mister' (Ed. Cornerstone), que en esta ocasión se aleja de los personajes del superventas romántico que hace ocho años la encumbró al éxito.

En su nueva novela, que se publicará en Estados Unidos el próximo 16 de abril, James narra la historia de un apuesto y adinerado británico llamado Maxim Trevelyan y de una mujer enigmática de la que se enamora, Alessia Demachi.



Han pasado casi ocho años desde que la autora lanzó la novela erótica y de romance que catapultó su carrera, con 100 millones de copias vendidas en todo el mundo, y que englobó una franquicia de cinco libros y tres películas valoradas en 1.000 millones de dólares.



En esta ocasión, la escritora de '50 sombras de Grey' se tomó un descanso de los personajes Christian Grey y Anastasia Steele en favor de una nueva historia, pero con otra pareja en el centro de todo.



"Es una historia de Cenicienta del siglo XXI", comentó James al programa de televisión 'Today' al describir a la mujer protagonista de una historia "emocionante y sensual".



La reseña de la editorial describe el libro como "una montaña rusa de peligro y deseo que deja al lector sin aliento hasta la última página". Los fanáticos de James tendrán que esperar así a su lanzamiento el próximo 16 de abril, si bien ya se han filtrado algunos fragmentos del libro en la prensa de Estados Unidos, en lo que se perfila como otra saga de sexo y riqueza.



En la reseña, la editorial explica sobre los protagonistas de esta nueva historia que "la vida ha sido fácil para Maxim Trevelyan, pues con su buena apariencia, conexiones aristocráticas y dinero, nunca tuvo que trabajar y rara vez dormía solo".



"Pero todo eso cambia -añade- cuando ocurre una tragedia y Maxim hereda el noble título, riqueza y propiedades de su familia, y toda la responsabilidad que conlleva, un rol para el que no está preparado".



Prosigue la reseña editorial: "Pero su mayor desafío es luchar contra el deseo por una joven inesperada y enigmática que acaba de llegar a Inglaterra, que posee un pasado peligroso y problemático. Reticente, hermosa y dotada musicalmente, ella es un misterio fascinante y el anhelo de Maxim por ella se profundiza en una pasión que él nunca ha experimentado y no se atreve a nombrar".



Desde el corazón de Londres, pasando por el salvaje y rural Cornwall, hasta la desoladora belleza de los Balcanes, "The Mister" es "una montaña rusa de peligro y deseo que deja al lector sin aliento hasta la última página", según la editorial.