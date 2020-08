Con autocines y aforo reducido, los cinéfilos regresan a las salas de proyección en Quito

LEA TAMBIÉN

Desde el pasado jueves 20 de agosto del 2020, las salas de cine en Quito tuvieron la autorización para volver a abrir sus puertas y atender al público. Esto luego de que el COE Nacional levantara una medida que se aplicó de manera excepcional en la capital que restringía la operación de las cadenas de exhibición debido a la emergencia sanitaria.

Sin embargo, no todas las empresas de exhibición reanudaron sus operaciones. La sala de cine de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana permanecerá cerrada mientras se evalúa la capacidad económica y logística para implementar los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE nacional, según informó Diego Coral, director de la institución.



El cine Ochoymedio anunció la reapertura de sus salas desde el próximo mes de septiembre, mientras se culminan los trabajos de adecuación para volver a recibir a los espectadores, en el emblemático cine de La Floresta. “Nuestro retorno será paulatino. Las exigencias son muy altas y debemos cumplirlas por el bien de todos. Estaremos dándoles avances en las próximas semanas”, anunció la dirección del cine a través de un comunicado en redes sociales.



La cadena de cines de Cinemark aún no reanuda sus actividades en las salas de Quito. La empresa informó que la fecha de apertura se dará a conocer próximamente. En la página web de esta cadena se anuncian en preventa películas como ‘New Mutants’ o ‘The King’s Man’ con fecha de estreno en Quito para septiembre.



Este Diario solicitó información sobre la operación de salas de cine en Quito a Supercines, pero no hubo una repuesta oficial.

Por su parte, desde el pasado fin de semana, Multicines volvió a recibir a los espectadores en las 57 salas a escala nacional. En el primer fin de semana de reapertura, esta cadena vendió 1 554 boletos en todo el Ecuador. En Quito, Multicines volvió a recibir al público desde el viernes 21 de agosto incrementando su capacidad, con la apertura de tres nuevas salas en el complejo del CCI.



‘El ascenso del diablo’, ‘Invasión’, ‘En el juego del asesino’ y ‘Lazos de familia’ son las películas que se ofrecen como estrenos en la cartelera de Quito. En el portal web de Multicines también se comparte información sobre las medidas de seguridad que deben seguir las personas que llegan hasta las salas de cine.



A la reapertura de las salas se suma la oferta cinematográfica que ofrecen tres autocines que funcionan en la capital. Con siete años de experiencia y varias temporadas, Soul Autocine inauguró un nuevo ciclo de funciones con películas nacionales e internacionales, en el complejo ubicado en La Pradera. Esta semana Multicines inaugurará un autocine que ha sido instalado en el Condado Shopping. Otro cine en modalidad ‘drive in’ también empezó a funcionar en el Centro Comercial El Bosque.