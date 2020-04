Un autocine en Florida revive la nostalgia gracias a la pandemia

LEA TAMBIÉN

Desde que Estados Unidos cerró sus salas de cine en marzo para detener el avance de la pandemia, un pequeño autocine en Florida revive la nostalgia de los años 1950 y es uno de los pocos en ofrecer estrenos en su destartalada cartelera.

“El viejo cliché de que el show debe continuar no es un cliché. Es nuestra forma de vida”, dijo a la AFP John Watzke, el dueño del autocine Ocala Drive-In en la ciudad de Ocala, en el centro de Florida.



El oxidado cartel rodeado de estrellas evoca aquellos autocines de mediados del siglo pasado, donde los espectadores estacionaban sus coches frente a una pantalla gigante y compraban popcorn y refrescos directamente desde la ventanilla.



“Ahora somos una rareza”, dijo Jeff Mellott, el cajero del Ocala Drive-In. “Estamos ayudando a la gente. Todo el mundo está recluido. Es una oportunidad para ellos de salir y hacer algo”.



Según el dueño, es el único de los 11 autocines abiertos en Estados Unidos que está proyectando estrenos.



Los espectadores, muchos con mascarillas, aparcaban sus coches por el campo de tierra pisada para ver la película al caer la noche.



“Todo el mundo mantiene su distancia”, aseguró Watzke, y los vehículos están entre 3 y 5 metros de distancia entre sí.



De las cuatro películas que proyectaba el Ocala Drive-In este fin de semana, dos fueron estrenadas en internet en las últimas semanas: 'Trolls: World Tour' y 'Resistance'.



Como en los autocines las personas permanecen en sus vehículos y se evitan así las congregaciones de más de 10 personas, sus operaciones están autorizadas y ofrecen un alivio en medio de la pandemia.

Los usuarios del autocine en Florida compran comida para mirar las películas que se proyectan. Foto: AFP



Hansel Sánchez, por ejemplo, manejó casi dos horas desde la ciudad de Sanford en Florida “ para romper la monotonía de estar en casa”, dijo. “Es algo para hacer. Mi hija nunca había venido a un autocine y mi esposa tampoco. Es algo simpático”.



Ahora los autocines prácticamente han desaparecido, pero la pandemia podría significar su resurrección.



De acuerdo con la Asociación de Autocines de Estados Unidos, actualmente hay sólo 305 instalaciones de esta clase en el país, cuando antes se contaban por miles.

El autocine en Florida ofrece una opción de esparcimiento manteniendo la distancia entre personas para evitar el contagio de coronavirus. Foto: AFP

Según Los Angeles Times, otros autocines en California, Kansas, Oklahoma y Misuri también han mostrado un aumento en sus ventas.