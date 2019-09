'Aute Retrato', el documental que cuenta la historia del cantautor español Luis Eduardo Aute

LEA TAMBIÉN

Hablar de Luis Eduardo Aute es hacerlo de uno de los creadores más polifacéticos de España, que abordó con éxito prácticamente todas las áreas artísticas: cantautor, intérprete, pintor, poeta, cineasta y dibujante, y ahora, este indisciplinado artista se convierte en protagonista de un documental.

'Aute Retrato', dirigido por Gaizka Urresti, con 98 minutos de metraje, engloba la obra de este artista con capítulos dedicados a cada una de sus facetas creativas, que se van desvelando a través de sus testimonios y de los amigos, de colaboradores y de autores que participaron en el concierto homenaje 'Ánimo Animal', celebrado en 2018.



El director subrayó que Luis Eduardo Aute (Manila, 1943) en sus más de cincuenta años de trayectoria profesional es uno de los autores "más particulares", aunque sus diferentes facetas como creador han impedido ver su gran calidad, además de que "es un indisciplinado de las disciplinas artísticas".



El Teatro Principal de Zaragoza (noreste de España) acoge este lunes 9 de septiembre de 2019 el estreno mundial de la película, antes de que a partir del próximo viernes 13 de septiembre de 2019 comience a exhibirse en más de una treintena de cines por toda España.



Urresti también desveló que tras anunciar su estreno en redes sociales, se ha visto sorprendido por la enorme demanda que tiene en diferentes países latinoamericanos como México, Argentina, Chile o Ecuador.



El estreno también será multidisciplinar, porque además del documental, "un género que en España cuesta ir a ver a las salas, pero que en Francia tiene gran éxito", actuarán sobre el escenario los cantautores Pedro Guerra, María José Hernández y Joaquín Carbonell.



Urresti explicó que los primeros pasos para realizar este documental los dio en 2015 cuando buscaba un personaje relevante del que hacer una biografía, como ya la había hecho previamente con los cineastas Luis Buñuel o Segundo de Chomón, o del sacerdote y cooperativista José María Arizmendiarrieta; y optó por Luis Eduardo Aute, porque lo conocía desde hacía años y tenía una relación especial con él, además de por su "bonhomía".



A Aute lo define como "un pensador particular" con una obra que "va a perdurar en el tiempo" y al que le costó mucho convencer "porque es muy tímido" y no sentía "merecerlo".



La grabación arrancó en 2016 cuando comenzó a acompañarlo en la gira 'Giraluna', donde Aute repasaba sus 50 años en el mundo de la música, pero se vio frenada por el infarto que el cantautor sufrió en agosto de 2016, que le tuvo varios meses en coma y del que tardó en recuperarse.



No obstante, para el desarrollo del trabajo todas estas circunstancias de la enfermedad hicieron cambiar a Urresti su planteamiento inicial de ir realizando entrevistas con los diferentes protagonistas para concluir con una "gran entrevista con Aute" que las enlazase todas. "Se replanteó la obra y comencé a revisar material de sus entrevistas desde los años 70 y lo que se consigue es que Aute hace un retrato de si mismo con el paso del tiempo".



El canario Pedro Guerra valora el repertorio musical de Aute como uno de los más importantes y espectaculares de la música hablada en español, pero estima que se podría "dar el salto" y ponerlo al lado de Leonard Cohen o de otros artistas internacionales.



"Aute es un referente para todos nosotros. Nadie puede ser cantautor o cantautora en este país sin haber conocido y bebido de su música. Yo lo empecé a hacer desde muy joven porque fui muy precoz, y con el disco Entre amigos, con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Teddy Bautista, Joan Manuel Serrat...que fue un icono fundamental en mi formación", desvela.

En su opinión desde las letras españolas a Luis Eduardo Aute "se le debe todo". Asimismo reconoce que existe "una batalla perdida con los que se expresan en inglés" porque la cultura anglosajona es "tan predominante" que parece que quienes se expresan en castellano están "por debajo".