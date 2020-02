Australia investiga la muerte de decenas de koalas en la tala de una plantación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades australianas abrieron este lunes 3 de febrero de 2020 una investigación para determinar las responsabilidades por la muerte de al menos 40 koalas a raíz de la tala de una plantación del estado suroriental de Victoria.

Los animales, de los que otros 80 están siendo tratados por heridas e inanición, habitaban una plantación cerca de la ciudad costera de Portland.

"Es un crimen cruel. No permitiremos que los responsables se salgan con la suya", apuntó a los medios Lily DAmbrosio, responsable regional de Medioambiente.



Según la organización ecologista Friends of the Earth (Amigos de la tierra), la tala fue realizada en diciembre y causó una 'masacre' en la población de esta especie de mamífero autóctona de Australia, víctima de los incendios forestales que arrasan el país y que antes ya era clasificada como 'vulnerable' por la amenazada de sequías y enfermedades.



El suceso fue denunciado por varias personas que aseguran ser testigos de cómo maquinaria pesada de una compañía maderera enterraba los koalas, uno de los animales más en peligro por la deforestación de la costa este del país.

De ser encontrados culpables, la compañía y los responsables por la tala se enfrentarían a cuantiosas multas por vulnerar las leyes de protección de animales salvajes.