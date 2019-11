Australia, punto de partida de nueva ola mundial de manifestaciones por el clima

LEA TAMBIÉN

Envueltos en una espesa nube de humo tóxico debido a los incendios que asolan la costa este de Australia, manifestantes protestaron el viernes 29 de noviembre del 2019 contra el cambio climático en Sídney, punto de arranque de una nueva jornada de manifestaciones mundiales.

Cientos de personas, incluidos escolares, respondieron al llamado de la joven activista sueca Greta Thunberg.



Los manifestantes se congregaron en Sídney frente a la sede del partido conservador en el poder, acusado de quitar importancia a la amenaza del calentamiento global. Agitaban pancartas en las que se leía “Tú quemas nuestro futuro” mientras coreaban “Nos levantaremos”.



Estas movilizaciones adquieren un cariz particular en el país debido a los cientos de incendios forestales que devastaron los estados de Nueva Gales del Sur (Sudeste) y Queensland (noreste) .



Desde principios de octubre, seis personas han muerto, cientos de casas han sido destruidas y más de 1,5 millones de hectáreas han sido devoradas por las llamas.

Los jóvenes criticaron el accionar del gobierno de Australia, escéptico sobre el cambio climático y defensor de la industria minera. Foto: EFE.

El primer ministro, Scott Morrison, blanco de las protestas, niega que exista un vínculo entre estos incendios y el cambio climático. Su gobierno es un firme defensor de la industria minera australiana.



“La falta de acción de nuestro gobierno en la crisis climática ha amplificado los incendios”, dijo Shiann Broderick, responsable del movimiento de huelga escolar. “La población sufre. Comunidades como la nuestra están sufriendo y el verano ni siquiera ha comenzado”, recalcó.



Australia, con 25 millones de habitantes, ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero más que los países más contaminantes del mundo, pero sigue siendo uno de los mayores exportadores de carbón.



“Sugerir de una manera u otra que Australia, responsable del 1,3% de las emisiones mundiales, tiene un impacto directo en incendios específicos, aquí o en otras partes del mundo, no se apoya en ninguna prueba científica creíble”, dijo Morrison a principios de este mes.



También hubo protestas en Tokio, donde cientos de personas marcharon a través del distrito de Shinjuku.



“Siento una sensación de crisis porque casi nadie en Japón está interesado” en el cambio climático, comentó una estudiante de 19 años, Mio Ishida. “ Me inspiraron mucho las acciones de Greta. Pensé que si no actuaba ahora, sería demasiado tarde. Quería hacer algo concreto”, añadió.



En Nueva Delhi, la capital más contaminada del mundo, unos 50 estudiantes, escolares y universitarios, realizaron una marcha hacia el ministerio de Medioambiente, llevando pancartas y coreando consignas exigiendo que el gobierno declare una emergencia climática.

En India, que tiene 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo, también se llamó a la protesta. Foto: EFE.

“Se trata de hacer algo en lo que crees”, sentencia Saumya Chowdhury, de 23 años. “Queremos que el gobierno lo reconozca y hable sobre este tema con la gente”. India es una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero y tiene 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo, según un estudio de las Naciones Unidas.



El mes pasado, millones de personas se manifestaron en todo el mundo como respuesta a una convocatoria de huelga por el clima.

Esta nueva ola de manifestaciones se produce a unos días de la Cumbre del Clima de la ONU (COP25) que arrancará el 2 de diciembre en Madrid.