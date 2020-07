Australia hará que Facebook y Google paguen por las noticias por primera vez en la historia

LEA TAMBIÉN

Australia obligará a los gigantes tecnológicos estadounidenses Facebook Inc y Google a pagar a los medios de comunicación australianos por el contenido de las noticias en una medida que sienta un precedente histórico en la protección del periodismo independiente.

Australia se convertirá en el primer país en exigir a Facebook y Google (filial del grupo cotizado Alphabet Inc) que paguen por el contenido de las noticias proporcionadas por las empresas de medios de comunicación bajo un sistema de derechos que se convertirá en ley este año, dijo el ministro australiano de Hacienda, Josh Frydenberg.



"Se trata de una apuesta justa para las empresas de medios de comunicación australianos. Se trata de asegurar que tengamos una mayor competencia, una mayor protección del consumidor y un panorama mediático sostenible", dijo Frydenberg a los periodistas en Melbourne.



"Nada menos que el futuro del paisaje mediático australiano está en juego".



La medida se produce en un momento en que los gigantes de la tecnología se enfrentan a llamamientos en todo el mundo para una mayor regulación, y un día después de que Google y Facebook recibieran críticas airadas por supuesto abuso de poder en el mercado en una comisión del Congreso de Estados Unidos.



Tras una investigación sobre el estado del mercado de los medios de comunicación y el poder de las plataformas estadounidenses, a finales del año pasado el Gobierno australiano dijo a Facebook y Google que negociara un acuerdo voluntario con las empresas de medios de comunicación para utilizar su contenido.



Esas conversaciones no llegaron a ninguna parte y Canberra ahora dice que si no se puede llegar a un acuerdo a través de un arbitraje dentro de 45 días, la Autoridad de Comunicaciones y Medios de Australia establecería términos legalmente vinculantes en nombre del Gobierno.



Google dijo que la regulación ignora los "miles de millones de clics" que envía a los editores de noticias australianos cada año.



"Envía un mensaje preocupante a las empresas e inversores de que el Gobierno australiano intervendrá en lugar de dejar que el mercado funcione", dijo Mel Silva, directora general de Google Australia y Nueva Zelanda, en un comunicado.



"No hace nada para resolver los retos fundamentales de crear un modelo de negocio adecuado para la era digital".



Facebook no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



"Injusto y perjudicial"



Compañías de medios de comunicación, incluyendo News Corp Australia, una filial de News Corp, grupo de Rupert Murdoch, presionaron intensamente al Gobierno para llevar a las compañías estadounidenses a la mesa de negociaciones ante la prolongada caída de los ingresos por publicidad.



"Mientras otros países hablan de la conducta injusta y dañina de los gigantes de la tecnología, el Gobierno australiano ... (está) tomando medidas sin precedentes en todo el mundo", dijo el presidente ejecutivo de News Corp Australia, Michael Miller, en un comunicado.



Un estudio realizado en 2019 estimó que en Australia se han perdido unos 3 000 puestos de trabajo en el ámbito del periodismo en los últimos 10 años, mientras las empresas tradicionales de medios de comunicación pierden ingresos por publicidad en beneficio de Google y Facebook, que no pagan nada por el contenido de las noticias.



Por cada 100 dólares australianos gastados en publicidad online en Australia, excluyendo los anuncios por palabras, casi un tercio va a Google y Facebook, según Frydenberg.



Otros países han intentando sin éxito obligar a los gigantes digitales a que den su brazo a torcer.



Grandes grupos editoriales de Alemania, Francia y España han presionado para que se aprueben leyes nacionales de derechos de autor que obliguen a Google a pagar cuando publica fragmentos de sus noticias.

En 2019, Google dejó de mostrar fragmentos de noticias de medios europeos en los resultados de búsqueda de sus usuarios franceses, mientras que el mayor grupo editorial de noticias de Alemania, Axel Springer, permitió que el motor de búsqueda publicara fragmentos de sus artículos después de que el tráfico de usuarios en su sitio web se desplomara.