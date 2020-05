217 000 tiburones fueron pescados accidentalmente durante el 2019 en aguas ecuatorianas

LEA TAMBIÉN

217 000 tiburones fueron capturados incidentalmente en Ecuador en el año 2019. La cifra es casi cuatro veces superior a la registrada en el 2018. Estos datos fueron revelados por Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, durante la reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo este lunes 11 de mayo del 2020.

Arens fue llamado a comparecer ante los asambleístas para que explique las acciones que se están llevando a cabo ante al decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón en China, procedentes de Ecuador. La noticia fue difundida el pasado 6 de mayo por el diario asiático South China Morning Post. Los dos cargamentos fueron hallados en Hong Kong con las partes de 38 500 tiburones.



Arens explicó que ya se ha solicitado la información oficial sobre este decomiso a las autoridades chinas. El objetivo es conocer quién exportó la mercadería y determinar si fue proveniente de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



En la recién aprobada Ley de Pesca está prohibida la captura objetiva de los tiburones, pero se permite la incidental. Por eso, se busca hace un ejercicio de trazabilidad para establecer de dónde provino este cargamento. Arens dice que, técnicamente y en la práctica, “es imposible elaborar una prohibición de la pesca incidental”. En el 2018, la entidad registró 53 816 tiburones capturados incidentalmente.



El Viceministro explica que una de las razones del aumento de capturas en el 2019 se relaciona con el cambio de políticas. En el 2018 se cobraba USD 1 por tiburón para obtener la guía de movilización de pesca artesanal. A finales de ese año, se eliminó esta tasa porque las autoridades se dieron cuenta de que las personas no estaban declarando las descargas de tiburones reales para evitar pagar este valor.



María Alejandra Muñoz, directora general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, también asistió a la reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Durante su intervención, explicó que durante el 2019 se realizaron 665 declaraciones de exportación de pescado seco por USD 6,6 millones.



En lo que va del 2020 se han registrado 168 declaraciones por USD 2,3 millones. Además, desde el 2019 hasta ahora se han exportado 142 toneladas de aleta de tiburón, lo que equivale a USD 4,92 millones.



Muñoz dijo que ya se ha solicitado la información a la autoridad aduanera china. Esta se realizó mediante Cancillería, ya que entre la aduana de Ecuador y el país asiático no existe el convenio sobre el cruce de información inmediata.