El aumento de nivel del mar mediterráneo causa alerta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La región del Mediterráneo es considerada como una de las más vulnerables al cambio climático. En esta zona del planeta, incluso, ya se ha alcanzado un aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrados respecto al periodo preindustrial. Esto está por encima de la media mundial de 1,1 grados centígrados.

Estos fueron algunos de los resultados presentados en el estudio de la red Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC), que se dio a conocer en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Esta investigación contó con la participación de 85 científicos de los 20 países de la red mediterránea de expertos en el cambio climático y medioambiental. Llegar a las conclusiones presentadas les tomó alrededor de cuatro años.



Uno de los hallazgos más preocupantes es la influencia que tendrá el cambio climático en los niveles del mar mediterráneo. Los investigadores prevén que el nivel en este mar, que une a tres continentes, se elevará más de lo que se había calculado para otras zonas.



Hasta el 2100 se estima que el Mediterráneo aumentará un metro. Estas condiciones afectarían a una tercera parte de los 500 millones de personas que habitarán en esta región. Además, la situación causaría afectaciones a las 37 millones de personas que viven en la costa de África debido a la pérdida de las zonas para cultivos y a los daños que podrían sufrir las aguas subterráneas.



Las consecuencias del cambio climático no solo impactan en el nivel del agua, sino en su temperatura. Semia Cherif, autora principal del estudio, explicó en un comunicado que, por cada grado que aumenta la temperatura del mar, los peces disminuyen su tamaño en un 30%. Hasta el 2050 se calcula que estos animales perderán un 49% de su peso corporal medio. Estas afectaciones repercuten en la calidad de vida de las personas de esta zona, ya que dependen de los peces para su alimentación.

Las costas españolas serán unas de las más afectadas. Foto: EFE



El informe presentado el mes pasado urge a tomar medidas más drásticas. Esta zona, donde la temperatura sube un 20% más rápido que la media mundial, podría llegar a aumentar 2,2 grados más en los próximos 20 años, si no se actúa para detener el fenómeno.



Pero, los efectos del aceleramiento del cambio climático no solo se limitan al Mediterráneo. El último reporte del del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, muestra que el nivel del mar está elevándose más rápido de lo que se pensaba en todo el mundo.

El derretimiento de hielo en Groenlandia y de la capa de hielo antártica podría llevar a un aumento de 90 centímetros en el nivel del mar. El informe también revela que estas condiciones ocasionarían que las 680 millones de personas que viven en zonas costeras bajas en todo el mundo sufran los impactos de inundaciones anuales, de grandes magnitudes, desde el año 2050. Estos fenómenos, hasta el momento, solían ocurrir solo una vez cada siglo.