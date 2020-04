Primera audiencia de proceso de Meghan Markle contra tabloide británico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La primera audiencia judicial en un proceso iniciado por Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique, contra un tabloide británico por haber violado su vida privada comenzó este viernes 24 de abril de 2020 en Londres.

La duquesa de Sussex demandó a Associates Newspapers, empresa editora del Daily Mail, por haber publicado en la versión dominical del diario, Mail on Sunday, y en su web Mail Online extractos de una carta enviada a su padre Thomas Markle, en agosto de 2018.



La audiencia preliminar se mantuvo en el Tribunal Superior de Londres, en presencia del juez, pero con los abogados presentes mediante videoconferencia debido a las restricciones impuestas por el nuevo coronavirus.



El abogado de la defensa, Anthony White, rechazó algunas acusaciones hechas por la exactriz estadounidense de 38 años, según la cual los diarios eran responsables de causar la separación entre padre e hija.



Markle alegó que los periodistas habían “manipulado y explotado” a su padre “vulnerable” antes de publicar la carta.



Associated Newspapers niega haber violado la vida privada de la duquesa al publicar su misiva, así como de haberla modificado para cambiar su sentido.



White aseguró que el editor no había “actuado deshonestamente” al resumir o editar partes de la correspondencia, sino que se trataba de una práctica periodística común.



Este proceso constituye una acción judicial separada de la denuncia del príncipe Enrique, sexto en la orden de sucesión al trono británico, contra otros grupos de prensa, a los que acusa de haber interceptado mensajes vocales privados.



Actualmente instalado en California junto a su esposa, el príncipe de 35 años denunció varias veces la presión despiadada de los medios sobre la pareja. Esto fue la razón principal de su decisión de abandonar sus funciones como miembros de la realeza británica, anunciada en enero y efectiva desde principios de abril.



“Perdí a mi madre y ahora veo como mi esposa se convierte en víctima de las mismas fuerzas”, denunció hace unos meses, en referencia a su madre Diana, fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche en París cuando era perseguida por los paparazzi.

El Daily Mail forma parte de los cuatro diarios sensacionalistas británicos con los que la pareja real anunció que cortaba relaciones el lunes 20 de abril de 2020, acusándolos de informaciones “tergiversadas, falsas e invasivas más allá de lo razonable”.