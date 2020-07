Astrónomos hallan cuatro objetos misteriosos y muy brillantes en forma de anillo

LEA TAMBIÉN

Un equipo internacional de astrónomos de la Universidad Western Sydney de Australia ha registrado a través de sus radiotelescopios cuatro objetos extraños en el Universo con forma de anillo, tres de los cuales tienen un brillo particularmente fuerte en sus bordes.

Según explican los expertos, las características de los ORC (Odd Radio Circles), como han llamado a estos cuerpos, no coinciden con otros objetos conocidos de similares características, como supernovas, nebulosas planetarias, capas circunestelares o discos planetarios, también de forma circular.



El artículo publicado en Nature Astronomy, precisa que estos anillos se encuentran en latitudes galácticas altas y su tamaño es un 3% del tamaño de la Luna en el cielo nocturno, aunque, como no se sabe a qué distancia están de la Tierra, este dato puede no ser preciso. Los cuatro anillos son solo visibles en longitudes de onda de radio, es decir, son completamente invisibles en rayos X, ópticos o infrarrojos.



Los expertos apuntan que podrían estar vinculados a la actividad galáctica, pero solo dos de los ORC tienen una galaxia óptica cerca del centro de la emisión de radio. Además, otro de los anillos parece algo diferente pues tiene parece un disco más uniforme en comparación con el resto.



El equipo cree que lo que sea que esté causando los ORC probablemente esté fuera de la Vía Láctea, como una onda de choque esférica gigante de algún evento masivo.