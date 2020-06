Los astronautas de la nave Crew Dragon SpaceX escucharon AC/DC durante su histórico lanzamiento

LEA TAMBIÉN

Los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken escucharon el viejo clásico de AC/DC 'Back in black' justo antes del lanzamiento de la nave espacial SpaceX Crew Dragon, que salió este sábado 30 de mayo de 2020 desde el Kennedy Space Center de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida) con destino a la Estación Espcial Internacional (ISS).

"Nos dijeron que los astronautas escucharon 'Back in black' de AC/DC en su camino hacia el cohete. En ese sentido, digamos, para aquellos que están por lanzar, los saludamos", ha informado con humor el periodista John Berman de la CNN, según recoge Blabbermouth, haciendo un juego de palabras con el clásico lema de la banda australiana: "For those about to rock, we salute you".



Se trata de la primera misión privada tripulable contratada por la NASA, y primera en lanzarse desde suelo estadounidense desde 2011. Tras 19 horas de vuelo, los astronautas se incorporaron este domingo a la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de la Tierra.



Siguiendo la costumbre de la NASA de despertar a los astronautas con música y según Space.com, Hurley y Behnken fueron despertados el domingo escuchando 'Planet caravan' de Black Sabbath, otra de las grandes bandas de la historia del rock más duro. Dicha canción dice: "We sail through endless skies, stars shine like eyes".



Aunque la nave Crew Dragon Endeavour podría permanecer en órbita unos 110 días, la duración de la misión específica se determinará una vez esté en la Estación, dependiendo de la preparación del próximo lanzamiento comercial de tripulación. La nave espacial Crew Dragon operativa será capaz de permanecer en órbita durante al menos 210 días como un requisito de la NASA.

Al concluir la misión, Crew Dragon Endeavour se desacoplará de forma autónoma con los dos astronautas a bordo, partirá de la Estación Espacial y volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra. Tras amerizar frente a la costa atlántica de Florida, la tripulación será recogida en el mar por el buque de recuperación Go Navigator de SpaceX y regresarán a Cabo Cañaveral.