El asteroide que pasará cerca de la Tierra será visible el 21 de marzo de 2021

El Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional, ubicado en Quito, informó que el sábado 21 de marzo del 2021 un asteroide masivo pasará cerca, pero a una distancia segura de la Tierra. Se trata de la roca espacial de mayor tamaño en pasar cerca de nuestro planeta, en este 2021.

Su nombre es 2001 FO32, y está clasificado como un asteroide del tipo Apolo. Está catalogado como un “asteroide potencialmente peligroso” por su tamaño y por sus acercamientos a la Tierra, aunque no presenta ningún riesgo de impacto en esta ocasión.



El astrofísico Ericson López, director del Observatorio Astronómico, explica que este asteroide de 1.1 kilómetros de ancho, ha sido estudiado desde hace 20 años, por lo que se conoce muy bien su órbita.



De los aproximadamente 25 000 asteroides cercanos a la Tierra que se conocen, solo el 3.5% tienen más de un kilómetro de tamaño. Esto coloca al 2001 FO32 en una clase bastante rara de asteroides.



También, es un asteroide que se mueve más rápido; mientras que la mayoría de los asteroides viaja a menos de 10 kilómetros por segundo (36 000 kilómetros por hora), el 2001 FO32 pasará a una velocidad de 34.4 kilómetros por segundo, esto es casi 124 000 kilómetros por hora.



Esta vez el asteroide pasará a unos dos millones de kilómetros de la Tierra (esto es más de cinco veces la distancia de la Tierra a la Luna) y no volverá a acercarse por lo menos hasta el 2200.



López dice que se considera peligrosos a los asteroides que se encuentran a menos de 7.5 millones de kilómetros de la Tierra.



Este asteroide fue descubierto el 23 de marzo del 2001 y orbita alrededor del Sol en una elipse completa que cumple cada 810 días, aproximadamente. Viaja desde el interior de la órbita de Mercurio hasta el cinturón de asteroides y viceversa.



La trayectoria del asteroide cruza la órbita de la Tierra y cuando lo hace, a veces nuestro planeta está del otro lado del Sol, mientras que, en otras ocasiones, como ahora, la Tierra está del mismo lado.



Se espera que no haya amenazas directas de asteroides potencialmente peligrosos a la Tierra durante al menos los próximos 100 años.



El asteroide 2001 FO32 se podrá observar en los días previos y posteriores al acercamiento, en latitudes bajas y en el hemisferio sur. Para la observación se requerirá de pequeños telescopios de al menos 20 centímetros de diámetro. No se verá a simple vista, ya que el pico de su brillo ha sido estimado en 11.7, brillo bastante tenue que exige del uso de un telescopio.



En Ecuador, en las noches despejadas, podemos ubicar el asteroide en el sureste, en la constelación de Escorpión, desde las 00:30 horas, aproximadamente, durante toda la madrugada, hasta el amanecer.