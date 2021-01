¿El asteroide 2009 JF1 podría impactar a la Tierra? Esta es la verdad sobre la falsa alerta viral

Del asteroide 2009 JF1 se ha dicho que representa un terrible peligro para la Tierra si este impacta al planeta, pero se trata de información falsa. En redes sociales se difundió un texto en el que se hace referencia a supuestos informes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), pero en realidad no existen.

En esos mensajes, se señala que el asteroide mediría 130 metros de diámetro y su impacto podría generar una explosión tan potente como la bomba de Hiroshima, pero esto también es falso. La colisión se daría supuestamente el próximo 6 de mayo de 2022.



Según publica el medio Semana, no hay informes oficiales de la NASA sobre el supuesto impacto del asteroide 2009 JF1. El divulgador científico Álex Riveiro dijo a los usuarios de Internet, en su cuenta de Twitter, que, si se trataría de un peligro real, el documento sería publicado en la página de la NASA, pero no está.



Lo que sí está disponible es un listado de los asteroides que pasarán cerca de la tierra publicado en Sentry, el sistema de monitoreo de colisiones de la NASA. Y el 2009 JF1 figura en el quinto lugar con el valor más bajo de la escala Palermo. Lo que quiere decir, según Riveiro, que ese cuerpo celeste rocoso no es motivo de preocupación y que su impacto con la Tierra es "muy poco probable".

Ya podemos declarar oficialmente inaugurada la temporada 2021 de "asteroides que van a destruir la Tierra... pero no". Y este año es especial, porque la amenaza parece más real que nunca y, sin embargo es tan ridícula como siempre. Esta vez el elegido es el asteroide 2009 JF1... pic.twitter.com/3we6L43ih8 — Álex Riveiro (@alex_riveiro) January 5, 2021

Además, el diámetro real del asteroide es de 0,013 kilómetros, o 13 metros. Por lo que, si se choca con el planeta Tierra, al entrar en la atmósfera solo se vería una "bonita estrella fugaz", afirma Riveiro.