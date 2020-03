Asistentes a concierto de música electrónica están en cuarentena en una remota playa de Panamá

LEA TAMBIÉN

Cientos de extranjeros que participaban en un encuentro tribal y de música electrónica en una remota playa del Caribe de Panamá están allí en cuarentena sin que se haya confirmado ningún caso del covid-19 entre ellos, dijeron este miércoles 18 de marzo de 2020 a Efe las autoridades, que buscan coordinar con las diferentes entidades diplomáticas su salida del país.

Se trata de personas de diversas nacionalidades, incluidos panameños, que asistían al evento Tribal Gathering que comenzó el pasado 29 de febrero y tenía previsto finalizar el 15 de marzo de 2020, según aparece en la página web de la organización, aunque las autoridades panameños ordenaron su suspensión el 12 de marzo.



"A partir del 12 de marzo se les mandó a suspender la actividad" y los que se quedaron en el lugar pasaron a "un estado de cuarentena" debido a la emergencia nacional por la pandemia del covid-19, explicó a Efe el responsable del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia caribeña de Colón, el doctor Edgar Cotto.



El funcionario sanitario no precisó el número de personas que ahora se encuentra en cuarenta en Playa Chiquita, un paraje natural impresionante de difícil acceso ubicado a unos 200 kilómetros de la capital panameña, aunque fuentes periodísticas provinciales hablan de cientos.



Permanecen allí en las mismas carpas instaladas por los organizadores del evento y se les ha garantizado acceso a sanitarios, agua potable y alimentos, dijo a Efe un fuente oficial.

Un trabajador de salud de Panamá verifica la temperatura de un asistente del festival de rock Tribal Gathering en Cuango, provincia de Colón, Panamá, el 18 de marzo de 2020. Foto: EFE



Pero muchos de los asistentes al evento, que agrupó a cerca de un millar de personas de acuerdo con la información disponible, ya se fueron, en la medida que participaron en las distintas actividades del mismo.



Una fuente oficial que pidió el anonimato dijo a Efe que "hay muchas menos personas" en Playa Chiquita "porque se han ido a medida que cumplen sus fechas de vuelo".



"No todos entraron al mismo tiempo al inicio del evento, hay personas que ya han salido de allí. Hay otros que entraron más tarde y también hay nacionales en el lugar. El criterio para poder darles salida es que haya cumplido 14 días o más en el país y que no presenten ningún síntoma respiratorio", afirmó Cotto.



Se han hecho pruebas a dos personas aisladas en la playa que presentaron síntomas preocupantes pero salieron negativas del covid-19, precisó el funcionario de Salud.



Y las personas que quedan en la playa "irán saliendo" en la medida que cumplan los 14 días y no presenten síntomas respiratorios. Un dispositivo interinstitucional vigila el lugar y aplica tamizaje diario.



Ya muchos están en situación de salir y "nada más que estamos coordinando algunos detalles para ver hasta qué punto se les puede escoltar a la Ciudad de Panamá y entonces coordinar con las entidades diplomáticas correspondientes para ver cómo se soluciona el tema de sus pasajes aéreos y todo lo demás", agregó Cotto.



El Gobierno panameño decretó el viernes 13 de marzo de 2020 pasado la emergencia nacional por el coronavirus en el país, donde ya se registra un muerto y otros

El sábado el país centroamericano suspendió los vuelos procedentes de Europa y Asia, y el lunes 16 de marzo de 2020 prohibió la entrada de extranjeros al país.



Los panameños y extrajeros residentes que están llegando a Panamá por las distintas fronteras deben entrar en cuarentena de 14 días, y la observancia de esta orden acarrea sanciones de USD 500 a 5 000.