Padre de Argento acusa a Weinsten de estar detrás de acusaciones contra hija

El padre de Asia Argento, el conocido director de cine Dario Argento, acusó este lunes 24 de septiembre de 2018 al productor de cine estadounidense Harvey Weinstein de haber contratado al actor Jimmy Bennett para que acusara a su hija, la actriz Asia Argento, de haberlo violado.

“Nunca he sabido de una chica que viola a un varón. Creo que Weinstein se está vengando y usa todo lo que este a su alcance. Sabía del muchacho y lo pagó para lanzarlo contra Asia”, declaró Argento a la radio pública italiana.



Bennet, que acusa a la actriz italiana Asia Argento de haber abusado sexualmente de él en 2013, confirmó el domingo en un programa de la televisión italiana que había tenido una “relación sexual completa” no consentida con ella, lo que cambió su vida.



En una entrevista exclusiva desde los estudios en Roma del Canal 7, el joven contó que tenía 17 años en ese momento y describió cómo ella, musa del movimiento #MeToo, habría abusado de él, quien ahora tiene 22 años.



“Primero pensé en algo amigable, una demostración de su afecto, pero luego sus besos fueron más prolongados y comprendí que estaba buscando algo más”, explicó el actor y cantante, que de niño había trabajado en un filme dirigido por Asia y aspiraba de nuevo a protagonizar un filme con ella.



Asia Argento, 20 años mayor que su acusador, negó haber tenido relaciones sexuales con Jimmy Bennett, pero admitió haberle pagado dinero. “No vi la entrevista (...) pero leí lo que escribieron en los periódicos y lo que algunos amigos me contaron. Creo que dijo muchas mentiras e incluso vulgaridades y estupideces”, comentó Dario Argento, especializado en películas de terror.



Cuando el periodista le preguntó si creía que Weinstein le había pagado al joven actor para que contara esa historia, Dario Argento respondió: “sí, sí”. Durante la entrevista en Italia, Bennet aseguró que cedió a las insinuaciones de Asia Argento porque le habló de la posibilidad de realizar un nuevo filme con ella.



“Confiaba enormemente en Asia, ella abusó de su poder”, dijo. Se trata de la misma acusación que hizo la actriz contra el poderoso productor estadounidense, de violación sexual y abuso de poder, por lo que representantes de movimientos feministas han pedido no comparar a Asia Argento con el productor Harvey Wenstein, denunciado por más de 80 víctimas.