Asia Argento acusa al director Rob Cohen de violación

Asia Argento dio vida a Yelena en xXx, cinta de acción estrenada en 2002 protagonizada por Vin Diesel y dirigida por Rob Cohen. 18 años después del lanzamiento del filme, la actriz ha acusado de violación al director que, según su relato, primero la drogó y después abuso de ella sexualmente durante el rodaje.

La actriz italiana, que ha sido una de las voces más destacadas del movimiento #MeToo contra el acoso sexual en la industria del entretenimiento y es una de las primeras que acusó a Harvey Weinstein, habló sobre Cohen en una entrevista concedida a Il Corriere della Sera.



"Es la primera vez que hablo de Cohen", dijo Argento al diario. "Él abusó de mí, haciéndome beber GHB, tenía una botella", dijo, refiriéndose a un anestésico de acción rápida usada en algunos casos de violación. "En ese momento realmente no sabía qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama", agregó la intérprete. La artista alegó que el asalto de Cohen tuvo lugar mientras filmaba xXx junto a Vin Diesel y Samuel L. Jackson.



Posteriormente la estrella confirmó sus declaraciones a Variety. "Confirmo lo que informó Corriere", dijo Argento a Variety. "Hablo de eso en mi autobiografía", agregó. Las acusaciones de Argento contra Cohen se reflejan en su próxima autobiografía Anatomy of a Wild Heart, a la venta en Italia desde el 26 de enero de 2021.



¿Por qué denunció ahora?

​

Con motivo de la promoción de su libro, la protagonista acudió al programa Verissimo, donde explicó por qué no había hablado anteriormente de Cohen. "Lo descubrí más tarde, hablando con un amigo que me abrió los ojos sobre esa sustancia", esgrimió. Posteriormente, una vez que se dio cuenta de lo que supuestamente había ocurrido, Argento dijo que "no quería crear otra tormenta". Sin embargo, señaló que "dado que dos mujeres han hablado en contra de Cohen, incluida su hija", decidió presentar sus acusaciones.



En 2019, Cohen fue acusado de presuntamente haber agredido sexualmente a una víctima anónima. A principios de 2019, el realizador enfrentó cargos similares de parte de su hija Valkyrie Weather, una mujer transgénero quien lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era un niño.



El representante de Cohen se ha pronunciado respecto a las acusaciones de Argento. "El señor Cohen niega categóricamente la acusación de agresión de Asia Argento y la tacha de absolutamente falsa", dijo su portavoz. "Cuando trabajaron juntos tenían una excelente relación de trabajo y el señor Cohen la consideraba una amiga, por lo que esta afirmación que data de 2002 es desconcertante", afirmó.

Por su parte, Argento también fue acusada de abuso sexual en 2018. Presuntamente la actriz agredió a Jimmy Bennett, actor con el que trabajó en 'El corazón es mentiroso' y del que habría abusado cuando era menor de edad.