Asesino de John Lennon dijo que usó munición especial para que el exbeatle 'no sufra' durante su muerte

En medio de su décima solicitud de libertad condicional, el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, dio nuevos detalles sobre el crimen que cometió el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. El hombre cumple una pena de cadena perpetua por haber matado a tiros al exmiembro de The Beatles.

Chapman fue detenido inmediatamente después de haber atacado a Lennon y aún con el arma en las manos. El autor de Imagine, según reveló posteriormente el informe de su autopsia, murió como consecuencia de múltiples heridas de bala que le causaron a Lennon una hemorragia interna y externa. La vida de John Lennon se desvaneció en manos de su pareja, la artista Yoko Ono.



Por el crimen, Mark David Chapman fue condenado a una pena mínima de 20 años y máxima de cadena perpetua en 1981. Desde el año 2000, cuando estaba próximo a cumplir su pena mínima, solicita su libertad condicional, algo que le ha sido negado en diez ocasiones.



Su última solicitud fue presentada en agosto del 2018 y los documentos de esta se hicieron públicos este 15 de noviembre. Durante la audiencia, Chapman contó que para cometer el crimen utilizó un tipo de munición especial.



Con el fin de asegurarse de que Lennon muera tras los disparos, pero que estos no le causen sufrimiento, Chapman utilizó balas expansivas, un tipo de proyectil diseñado para expandirse tras el impacto y, de esta manera, generar más daño.



El asesino de John Lennon también reconoció que hace 30 años no sabía lo que eran el remordimiento y la vergüenza y que ahora sí lo sabe. Aseguró que cada año siente más remordimiento por el crimen que cometió.



Sin embargo, también reconoció que estuvo a punto de no disparar contra Lennon. Y es que horas antes, el exBeatle le firmó a Chapman una copia del disco 'Double Fantasy' lo que lo llevó a pensar: "Hey, ya tienes el álbum. Míralo, él lo firmó. Solo anda a casa. Pero no había manera de que me vaya a casa".



Su deseo de ganar notoriedad, algo que confesó durante el juicio y que reiteró durante su pedido de libertad condicional, fue el motivo por el cual la junta le negó su solicitud.

"Usted ha admitido haber planeado cuidadosamente y ejecutado el asesinato de una persona famosa a nivel mundial por el simple hecho de ganar notoriedad”, le dijeron a Chapman según los documentos. "Si bien ninguna vida es más valiosa que otra, el que usted haya elegido a alguien que no solo era de renombre mundial y amado por millones, sin importarle el dolor y sufrimiento que causaría a su familia, amigos y tantos otros, demostró un insensible desprecio por la santidad de la vida humana y el dolor y sufrimiento de los demás".