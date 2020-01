Chef español fue asesinado a tiros en la ciudad mexicana de Tijuana

LEA TAMBIÉN

El chef español Felipe Antonio Díaz Zamora, de 43 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda en la ciudad de Tijuana (noroeste), en un crimen que puede tener su motivación en cuestiones personales, según informaron fuentes oficiales.

"Tenemos una baja probabilidad de que se trate de un asalto, puede ser algo personal, pero no consideramos que sea contra su gremio o una nacionalidad específica, por tratarse de una persona de nacionalidad española", informó en un comunicado el fiscal especial de Delitos Contra la Vida del estado de Baja California, Enrique Javier Sánchez Serrano.



El funcionario detalló que Díaz Zamora recibió tres balazos por la espalda, uno de ellos en el cráneo, y que la lesiones le causaron la muerte de inmediato.



"No podemos abrir mucho la información y todavía no tenemos antecedente alguno debido a que la investigación está iniciando", agregó.



Explicó que la víctima, al parecer, fue asesinada por una persona de manera premeditada y descartó el robo como posible móvil.



El fiscal relató que el cuerpo fue localizado la tarde-noche del pasado domingo y por ahora los peritos van a analizar algunos videos que obtuvieron cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.



El cuerpo del cocinero, quien era especialista en paella y tapas, fue encontrado en la colonia (barrio) Colina de Solo.



La Fiscalía apuntó que fue localizado boca arriba y presentaba lesiones de arma de fuego y estaba tirado sobre un camino vecinal de terracería.



La ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, es considerada como una de las ciudades más violentas en México y en el mundo, fenómeno que se atribuye, en buena medida, al tráfico de drogas y de personas por parte de grupos criminales.