Artistas repudian el femicidio de Fátima, la niña de 7 años asesinada y torturada en México

“¡Quiero justicia. No nada más por mi hija, sino por todas!”. Esa es la consigna que gritaba Malena al llegar junto con el cuerpo de Fátima, su pequeña de 7 años asesinada, agredida sexualmente y torturada en México, a su funeral el 17 de febrero de 2020. Su pedido, símbolo del hartazgo en la nación donde mueren 10 mujeres al día, según cifras oficiales, tocó a decenas de decenas de artistas que decidieron levantar su voz. Ellos piden al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justicia y reparación para las víctimas que hoy son motivación de lucha.



Desde el 15 de febrero, cuando el cuerpo de Fátima fue hallado en Tláhuac, una poblado en el sur de Ciudad de México, cientos de mujeres salieron a tomarse las calles e intérpretes como Joy Huerta -miembro de dúo Jesse & Joy- usaron su presencia en redes para increpar a AMLO.



El 17 de febrero, Huerta escribió: “Si tan solo en México y su Gobierno nos viera a todas y cada una como monumentos, pues se acabarían los femicidios en el país”. La artista recordó que el objetivo ciudadano es alcanzar un país seguro pero también hacer memoria y saber que “en México se matan por promedio diez mujeres al día y hoy hablamos de una niña de siete años”. Queremos justicia para Fátima”, escribió la artista.

La cantante levantó su reclamo en referencia a las declaraciones del presidente mexicano que había responsabilizado al modelo neoliberal de su antecesor, Enrique Peña Nieto, lo ocurrido no solo con Fátima, sino con cientos víctimas de femicidio. López Obrador, además, pidió al movimiento feminista “no rayar las paredes ni monumentos” como forma de manifestación.



El mexicano Mauricio Martínez -ganador de Emmy por la serie ‘El Vato’- pidió a sus seguidores unirse en oración por Fátima. “La pequeña fue encontrada brutalmente asesinada mientras López Obrador dice que los delincuentes merecen respeto. Ojalá él no pierda un hijo para ver si dice lo mismo. #JusticiaParaFátima”, indicó en su cuenta de Twitter.



Thalía, por su parte, exigió al Estado mexicano celeridad frente al caso de la pequeña: “Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de femicidios que siguen acabando con víctimas inocentes”.

La intérprete, además, pidió acciones concretas a las autoridades de la nación. “Como mujer y madre que ama profundamente a su país, pido que se actúe ya mismo contra la impunidad, indiferencia y desidia. Necesitamos urgentemente acción, leyes preventivas y más apoyo a la mujer y a las niñas”, señaló la artista. A su pedido se unió la exRBD Maite Perroni: “Era una niña de 7 años que solo fue a la escuela a jugar y a aprender ¿Qué más tiene que pasar?”. cuestionó.



El actor Alberto Guerra escribió un mensaje contundente sobre lo que produjo en él el femicidio de Fátima y demostró su apoyo a las feministas que se tomaron el Palacio . “La secuestraron, violaron y asesinaron. 7 años ¿Qué maestro deja a una niña de 7 años sola en la calle? ¿Con qué cara les reclaman las “formas” de manifestarse cuando las secuestran y violan? ¡Cuando las están matando! ¡Que lo quemen todo!”, cuestionó en su cuenta de Instagram.

El joven intérprete Polo Morín (‘Mi corazón es tuyo’, ‘La reina soy yo’) se solidarizó con la familia de Fátima y recordó que el monumento del Ángel de la Independencia era “un monumento para celebrar la libertad, libertad que ya no existe. Libertad que se ve aplastada por el miedo y la inseguridad. Nada que celebrar. No están solas. Estoy con ustedes, porque somos nosotros, porque somos todos”, escribió en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la actriz mexicana Tiaré Scanda (‘Rebelde’, ‘Muchachitas’, ‘Por ella soy Eva’) criticó el accionar de Gobierno de AMLO. “No tengo palabras. Y nuestros gobernantes borrachos de poder, peor que todos nos anteriores. Eran más útiles cuando eran oposición. Cuando les creímos que tenían corazón”, dijo Scanda.

El hartazgo no solo se vive en México, sino en toda la región. Los mensajes de indignación, los poemas, los versos y las ilustraciones han poblado las redes sociales.



La escala de violencia contra la mujer ha ido en ascenso y pone en jaque a AMLO y su propuesta de crear un escenario “sin impunidad” para los mexicanos. De acuerdo con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Público, en el 2019 se registraron 1 006 femicidios.

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En México, colectivos feministas han convocado a un paro nacional. Con el hashtag #UnDiaSinMujeres, la convocatoria es un llamado en el que se manifiesta a las mujeres su solicitud para no aparecer en público ni realizar ninguna actividad en casa o en el trabajo.