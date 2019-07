Los artistas puertorriqueños, todos a una voz contra el Gobierno de la isla

LEA TAMBIÉN

Cantantes tan conocidos como Ricky Martin, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Residente o Bad Bunny, entre otros muchos, se han convertido en el altavoz visible del escándalo político en el que está inmerso Puerto Rico por la publicación del contenido de un chat privado del Gobierno.

Esas conversaciones, a través de la aplicación Telegram, llevaron a la peor crisis política de la isla en su historia reciente.

En ellas el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y algunas de las personas que formaban parte de su círculo íntimo en el Ejecutivo se mofaban e insultaban a rostros conocidos de Puerto Rico, periodistas y líderes políticos de todas las tendencias.



Cada vez son más las instituciones, el sector privado, los colectivos sociales o los ciudadanos con sus iniciativas los que insisten y presionan para que el Gobierno, con Rosselló a la cabeza, dimita.



Pero son las palabras, los gestos y las actitudes de los cantantes y artistas, muchos de ellos de la isla o de ascendencia puertorriqueña, los que están logrando llevar, sacar y hacer visible el problema a muchos, entre ellos, fuera de la isla.



Este miércoles 17 de julio del 2019 algunos estarán en una manifestación, que se espera que sea masiva, y que transcurrirá por el Viejo San Juan para protestar por el escándalo.

"Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha (...). "Vamos a caminar hasta la Fortaleza (sede del Gobierno) y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo", dijo Martin en sus redes sociales.

#PuertoRico nos vemos mañana en el la marcha a ls 5pm frente al Capitolio

"Afortunadamente salió el chat, porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, de la comunidad Lgbti de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, no puede ser. (...) Puerto Rico, por favor sin miedo. Digan presente. Vamos a caminar en paz, pero firme y certeros", agrega.

Precisamente, Ricky Martin es una de las "víctimas" del chat, ya que se burlan de su condición sexual en el mismo.



Luis Fonsi, por su parte, desde Europa, pidió hoy la renuncia del gobernador y muestra su apoyo "total" al pueblo.



"Evítele más sufrimiento y vergüenza mundial a nuestro pueblo", escribió uno de los autores del éxito Despacito en Instagram.



"La corrupción y el robo sin medida a la educación de nuestros niños, a la salud del pueblo así como del saqueo a nuestras instituciones y valores es un acto imperdonable. Roselló, piense en el país y en nuestra isla primero antes que cualquier otra consideración y renuncie de inmediato, haga una transición pacífica", asevera en el texto.

También asegura que aunque hoy está lejos, su "corazón, voz y apoyo está con el pueblo. #RickyRenuncia".



Bad Bunny y René Pérez, conocido como Residente, lanzaron este miércoles un tema contra del gobernador, a quien le piden que dimita, titulado "Afilando cuchillos".



Desde el sábado cuando se destapó el escándalo han mostrado a través de sus redes sociales su indignación por la situación.



Hoy Ozuna, reconocido por éxito Taki Taki, mostró su apoyo su "pueblo puertorriqueño. Les apoyo durante estas marchas para hacer que nuestras voces sean escuchadas".



"Son muchos años de sufrimiento que en este día debe quedar marcado. Pongamos nuestra fe en Dios para que podamos salir adelante unidos como un solo pueblo. Puerto Rico los amo y los llevo siempre conmigo. No violencia los buenos somos más", agrega en Instagram.

Por su parte, en la misma red social, Nicky Jam, nacido en Boston, pero de ascendencia puertorriqueña, publicó un rostro en blanco y negro con la boca tapada por una bandera en color de la isla y un texto en inglés en el que se lee "Puerto Rico habló: el gobernador Rosselló se tiene que marchar".



En el caso del famoso reguetonero Daddy Yankee, este opinó que Puerto Rico "antes de ser artista" es puertorriqueño.



"Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país, y mi voz se une a la de todos aquellos que más que una explicación, exigen un cambio. Ante la adversidad, siempre está la oportunidad de cambio y de reflexión", expresó.

Otros como Kani Garcia o Tommy Torres también han declarado su rechazo al contenido del chat y lo que refleja.