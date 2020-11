Artistas icónicos actuarán en un concierto de la ONU por la justicia social

Ringo Starr, Peter Gabriel, Carlos Santana, Annie Lenox, Jack Johnson y decenas de artistas icónicos actuarán este martes en un evento virtual para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones Unidas y llamar a la igualdad, el reconocimiento de los derechos humanos y poner fin a la discriminación.

Se trata de "Peace Through Music: Un evento mundial por la Justicia Social", un concierto organizado por el movimiento sin fines de lucro Playing for Change y el Fondo de Población de la ONU (FPNU) coincidiendo con la campaña del Martes de Solidaridad (Giving Tuesday) y que será retransmitido por Facebook Live a las 15:00 de Ecuador.



El evento benéfico busca también "visibilizar a las personas afrodescendientes y promover la protección plena y la promoción de sus derechos humanos", de acuerdo a un comunicado.



Las contribuciones y donaciones irán dirigidas a la fundación Playing for Change, el FPNU y organizaciones como Sankofa, SilkRoad o la fundación del Hall de la Fama del Rock & Roll, que se dedican a erradicar la pobreza, la desigualdad, el racismo sistémico y la discriminación de género en todo el mundo.



Entre las decenas de nombres que figuran en el cartel, con estilos musicales para todos los gustos, también están Aloe Blacc, Becky G, Billie Eilish, Cristina Pato, Ellie Goulding, Keith Richards y Sara Bareilles.



"El poder de la música es una herramienta que podemos usar para unirnos y erradicar el racismo, la desigualdad, la pobreza y todas las demás enfermedades que han asediado a nuestro mundo durante tanto tiempo", dijo citado el cofundador de Playing for Change, Mark Johnson.



"Es un lenguaje poderoso y unificador que puede ayudar a crear puentes y avanzar hacia la justicia social en todas sus formas", agregó la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU, Natalia Kanem.