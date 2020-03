Artistas y gestores culturales hablan sobre las críticas a la implementación del programa Desde mi Casa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con el anuncio de las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre la creación del programa Desde mi Casa, del que se beneficiarán 200 artistas de todo el país a quienes se entregará USD 200 por presentar una función unipersonal retransmitida por Ecuador TV, los comentarios, a favor y en contra de la iniciativa, se dispararon durante los últimos dos días en redes sociales.

Las críticas, entre otras cosas, han demostrado -lo dicen artistas y gestores culturales- el desconocimiento que la mayoría de personas tiene sobre el sector que, al igual que otros que forman parte de la cadena productiva del país, ha incrementado su vulnerabilidad por la expansión del covid-19. La mayoría apela a la solidaridad y al apoyo mutuo para salir de la crisis.

#DesdeMiCasa es un programa financiado con auspicios para 200 artistas que recibirán $200 y está destinado para que los más vulnerables alcancen a llegar a final de mes. 200X$200 no da 15MM! Son actores, músicos, escritores, pintores que tienen familias#NoFakeNews pic.twitter.com/MT6ux6EdrO — Juan Fernando Velasco (@juanfervelasco) March 20, 2020

Javier Cevallos Perugachi, gestor cultural y teatrero



“Creo que una de las causas de estas críticas es que el programa fue muy mal comunicado por las autoridades teniendo en cuenta que es algo emergente. El sector ha sido desatendido por mucho tiempo por el Ministerio, una institución que ha sido incapaz de ser ejecutiva, por sus propios embrollos burocráticos.



Entendemos que es un momento complicado. Para mí es como volver a octubre del 2019. Todos estamos muy asustados y tensos. No es que esté de acuerdo con toda la forma de implementación del programa y entiendo que no va ayudar a todos los compañeros que están en el estado más vulnerable en este momento, pero la reacción a la presentación del plan fue brutal.



Respecto a las críticas sobre el trabajo que hacemos los artistas tengo que decir que han resultado dolorosas, pero me quedo con lo que muchos compañeros han dicho que es que todo esto ha sido un baño de verdad. Desde el lado de los trabajadores de la cultura y las artes creo que es necesario que dejemos cierto romanticismo sobre lo que hacemos. La realidad es que el noventa por ciento del Ecuador no sabe quiénes somos y qué hacemos”.



Gio Valdivieso, gestora cultural y titiritera



"Creo que en estas situaciones de crisis debería aflorar la empatía de todos por todos. Desafortunadamente, el desconocimiento de la precariedad permanente que enfrentan los artistas hace que el ciudadano común diga cosas que se alejan mucho de la realidad.



La cultura es un sector productivo que trabaja, que se prepara, que es profesional, pero que no ha tenido nunca acceso a políticas culturales ni seguridad social. Somos uno de los sectores más vulnerables. Nuestro trabajo depende del público, de hacer funciones con gente. Por eso no vamos a tener qué comer a fin de mes.



Es muy triste el tema de las críticas al sector. Al final te desmotiva bastante como profesional saber que esa es la consideración que puede tener la ciudadana del trabajo que haces con cariño, pese a que justamente la música, el cine, los libros, el arte en general, nos acompañan en este momento’’.



Maga Melyna, Maga



“Me parece que la gente nunca se ha puesto a pensar que los artistas también tenemos familia y que todos los días tenemos que llevar un plato de comida a la mesa de nuestras casas. Nuestra situación es crítica porque no tenemos seguro social ni ingresos fijos. Como muchos otros también vivimos del día a día.



Es la primera vez que veo que en un crisis el Ministerio de Cultura busca una forma de paliar la situación para un sector que siempre ha sido olvidado. Me parece importante que la gente entienda que esta iniciativa no solo pretende que los artistas llevemos entretenimiento a las casas, sino que es una opción para que la gente que no tiene como salir a trabajar en estos días pueda tener un ingreso.



Frente a las críticas al sector creo que es momento de trabajar en eliminar la gratuidad de los espectáculos, porque cuando un artista se presenta gratis la gente asume que para nosotros es un pasatiempo. Las personas deben entender que nuestro trabajo tiene valor y que también contribuimos a mover la cadena productiva del país. Me parece que este es un momento para que todos seamos solidarios”.



Ivis Flies, músico



"Los músicos también vivimos del día a día, del toque, de la chaucha, del festival. Con esta crisis a todos se nos cayó el trabajo. La música es una industria que tiene a un montón de gente. Esta situación económica no solo se está dando en Ecuador. En todo lado se pararon las giras y las tiqueteras, con deudas de millones de dólares, esto es grave.



Estoy ligado a muchas de las acciones que se hacen en redes desde otros países de América Latina y Europa, donde se están tomando medidas para un sector vulnerable en estos momentos. Hay varias iniciativas y no son solo del Estado. Las entidades de gestión y de derechos también están tratando de salvaguardar el sector. Esto no solo se trata de músicos tocando en su casa.



Creo que es válido lo que propone Juan Fernando Velasco. Ese pequeño incentivo es una suerte de bono, pero no lo veo como la solución. No es una cantidad de dinero que va a empobrecer al país ni va a enriquecer a nadie. Hay que estructurar un plan para salir de esto. Este paro de actividades va a ser un gran bache económico, con repercusiones sociales”.



Kléver Viera, bailarín y maestro de danza



“Soy muy pesimista, pero no dejo de tener esperanzas. Si se va a crear algún programa para dar funciones seguro será de ayuda y alivio para mucha gente del quehacer escénico. Estoy en las mismas circunstancias que toda la gente, contando centavos. Además, en mi colectivo, el Taller permanente de investigación escénica, hay 10 bailarines que están en la misma situación.



A las redes sociales las trato con mucho cuidado. Siempre hay mucha exageración, siempre se van por un lado o por otro. Si no cuidamos la salud del espíritu y la cabeza, el cuerpo no sirve para nada. No nos están dando nada comparado a lo que hemos hecho toda la vida, en mi caso, por 40 años. Estamos dispuestos a encontrarnos con nuestros compatriotas, con nuestros congéneres.



Estamos listos para apoyar todas las acciones que esté preparando el Estado, por eso no he dejado de ensayar 'Espacio me has vencido', una de mis obras. Es importante recordar que un pueblo sin cultura no es viable".