El artista urbano Ozuna declara sobre el asesinato del trapero Kevin Fret

El cantante puertorriqueño de música urbana Ozuna declara este viernes 22 de febrero del 2019, ante la Fiscalía de San Juan en calidad de testigo como parte de la investigación por la muerte del trapero Kevin Fret, asesinado el pasado 10 de enero del 2019, en la capital de la isla caribeña.

El abogado del artista, Antonio Sagardía, señaló que su representado declara ante la Fiscalía como testigo, pero que no es sospechoso en la investigación por el asesinato de Fret, que murió tras recibir ocho disparos.



"La fiscal encargada del caso, Betzaida Quiñones, me confirmó que Ozuna no es sospechoso", matizó el abogado y antiguo secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico.



Sagardía indicó que no conoce exactamente las preguntas que la fiscal le hará a su defendido y que el objetivo debe ser obtener información que sea útil para el caso.



"No controlo las preguntas de la fiscal", dijo el abogado de Juan Carlos Ozuna, que el jueves 21 de febrero del 2019,participó en los Premios Lo Nuestro en la ciudad estadounidense de Miami.



La Policía de Puerto Rico investiga la muerte del artista, conocido por ser un interprete de trap homosexual, de varios disparos en el distrito sanjuanero de San Juan mientras conducía una motocicleta.



Según la información disponible, Fret conducía por la Avenida Eduardo Conde de San Juan una motocicleta de su hermano, Steven, cuando un desconocido comenzó a dispararle.



El asesino se apropió del teléfono celular y la cartera del cantante puertorriqueño. Steven Fret dijo sobre el incidente que el asesinato de su hermano fue encomendado por alguien "de mucho poder" y que le quería arrebatar su teléfono celular porque "tenía tesoros -en el-, una mina".



"Tenía secretos que nadie quiere ver. Parece que tenía más secretos que ni mi hermana y yo sabíamos", sostuvo Steven. Sagardía dio a conocer pocos días después de la muerte del cantante que su cliente depositó 50.000 dólares en la cuenta bancaria de Fret, porque presuntamente el trapero había extorsionado a Ozuna.

Video: YouTube Cuenta: kevin fret



La extorsión, supuestamente, tiene que ver con la publicación de un vídeo pornográfico de carácter homosexual del año 2011 en el que Ozuna aparecería masturbándose.



Ozuna admitió a medios locales que había hecho ese vídeo en Nueva York porque necesitaba dinero para mantener a su familia, pero negó haber estado involucrado en el asesinato de Fret.