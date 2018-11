Artista ecuatoriano mezcla 'información científica y ficción especulativa' en exposición sobre las Islas Galápagos

LEA TAMBIÉN

El artista ecuatoriano Paúl Rosero Contreras ha mezclado "información científica y ficción especulativa" en una exposición sobre las Islas Galápagos que presenta estos días en Moscú para tratar la acidificación de los océanos por el efecto del CO2 a partir de una historia ambientada en "un futuro distópico".

La muestra, titulada The Origins of Color, contiene doce obras, entre vídeos, fotografías, esculturas y dibujos, "desarrolladas desde 2016 y hasta el presente" como resultado de cinco expediciones al Parque Nacional Galápagos.



Uno de los vídeos ofrece a los visitantes de la posibilidad de "viajar a un futuro en el que el océano se vuelve ácido y algunas especies sésiles como los corales no pueden desarrollarse normalmente", según contó Rosero Contreras.



La exposición, explicó el artista, "permite extender la búsqueda científica hacia una ficción especulativa" a partir de la experiencia del trabajo sobre el terreno y los resultados de las muestras obtenidas en el lugar del estudio.

Partidario de un "enfoque transdisciplinario sobre el problema de la acidificación oceánica" que incluye "procesos artísticos y análisis microbiológicos", Rosero Contreras asegura que "la colaboración entre disciplinas es fundamental para un mejor entendimiento" de los efectos causados por la actividad humana sobre el medio ambiente.



Acreedor de varios premios nacionales e internacionales, el creador ecuatoriano se mostró contento por la acogida que está teniendo su exposición en Rusia y atribuyó el interés del público al "concepto transversal del proyecto", realizado en colaboración con miembros de la comunidad científica.

"Creo que la idea de mezclar una investigación científica, con toda una historia relacionada a la búsqueda de colores en locaciones extremas (...) abrió una puerta de gran interés para distintos públicos", opinó.



"Hice algunas visitas guiadas y me llamó mucho la atención la cantidad de tiempo que el público le dio a la muestra. Muchos vieron los vídeos completos, siendo más de 30 minutos en total y también leyeron atentamente las descripciones de las piezas", agregó.



Tras su estreno en Moscú, "The Origins of Color" se expondrá en la Bienal de Cuenca en Ecuador y en el Festival Lautre Amérique Latine.