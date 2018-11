Un artista planea borrar un Banksy que compró por USD 730 000

LEA TAMBIÉN

Un artista estadounidense planea pintar encima de un trabajo del grafitero Banksy que adquirió en una subasta por USD 730 000, según revelaron hoy (jueves 15 de noviembre del 2018) medios británicos.

El trabajo Slave Labour, pintado por Banksy en 2012 en una pared en el norte de Londres, fue adquirido por Ron English en una subasta celebrada ayer en Los Ángeles, indicó la agencia británica PA.



English contó a ese medio que planea pintar encima del trabajo porque considera que el arte callejero "no debería comprarse y venderse".



"Estamos cansados de gente que roba nuestros trabajos de las calles y los revende, así que lo que voy a hacer es comprar todo lo que pueda y pintar sobre ello", dijo el dueño de la obra.



Ensigh aseguró que ha pasado tiempo en Palestina con Banksy, de quien no se conoce su verdadera identidad.



El artista dijo que una vez haya pintado encima del trabajo piensa volver a vender el mural, ya blanqueado: "Estoy loco, pero no soy estúpido", dijo.

En octubre, causó sensación un trabajo de Banksy que se autodestruyó al ser rematado en una subasta en Londres, lo que según los expertos dobló automáticamente el valor de mercado de los restos de la pintura.