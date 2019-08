Arte Para Todos busca crear público para el sector cultural

LEA TAMBIÉN

En menos de un lustro, los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno han impulsado proyectos millonarios vinculados al sector cultural. El primero propició la creación del Festival de Artes Vivas y el segundo el proyecto Arte Para Todos que cuenta, desde la semana pasada, con una convocatoria pública para contratar a 728 gestores artísticos.

En relación a Arte Para Todos, Julio Bueno, asesor de la Secretaría General de Presidencia, confirmó a este Diario que así como sucedió con el Museo del Pasillo, el proyecto es una iniciativa personal de Lenín Moreno. “El presidente es un hombre cercano a la cultura y para él es importante la educación artística. Cuando hablamos me dijo que quiere que se contrate a los artistas, que se les pague un sueldo y que salgan a las plazas”, dice.



En principio, el proyecto estaba orientado a la promoción de las manifestaciones artísticas en los barrios. Bueno cuenta que esta iniciativa cambió de rumbo cuando Moreno se enteró que en las escuelas se había disminuido las horas de enseñanza artística. “Ahí fue cuando nos dijo que también había que llevar el arte donde estaban los niños y jóvenes”.



Según el documento que la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia presentó a la Secretaría Técnica de Planificación (ex Senplades) para su aprobación, el monto de inversión total durante los años de ejecución (2019 al 2021) será de USD 23 160 570, 51. De este valor, USD 6 633 059, 36 están presupuestados para el 2019. Bueno aclara que ese dinero, este año, no será entregado ni utilizado en su totalidad.



Juan Carlos Gualle, analista de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia, explica que el trabajo de los 728 gestores artísticos que serán contratados a escala nacional, estará orientado a la creación de talleres de capacitación artística a niños y jóvenes, y a la creación de nuevas audiencias y de experiencias artísticas.



Una de las novedades que tiene el proyecto es la creación de dos nuevos perfiles en el ámbito cultural a través de la plataforma Socio Empleo: el gestor de procesos artísticos y el gestor de producción. Este último, según Gualle- tendrá a su cargo entre 8 y 10 artistas, a los que ayudará a coordinar sus actividades logísticas.



Para el pago del sueldo mensual de los 728 gestores artísticos, en 2019 se destinarán USD 2 186 813, 63, dinero que proviene de una certificación presupuestaria de la Presidencia. Todos recibirán un sueldo de USD 733,00. La excepción será Galápagos, donde se les entregará USD 1 319, 40.



El dinero para el pago de sueldos se entregará a la Sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Esta, a su vez, lo repartirá a los núcleos provinciales que son una de las dos instituciones coejecutoras de este proyecto. La otra es la Orquesta Sinfónica Nacional.



Fidel Intriago, presidente de la CCE Núcleo de Manabí, sostiene que lo positivo del proyecto es que se reconoce a los núcleos como las instituciones que conocen el trabajo cultural en cada una de las provincias. Sin embargo, entre sus críticas menciona que “no se han escatimado esfuerzos desde Presidencia para invertir más de USD 20 millones cuando los núcleos estamos sufriendo de falta de recursos. Nosotros ni siquiera tenemos plata para pagar los servicios básicos hasta diciembre”.



Bueno explica que para implementar este proyecto, que está ligado al desarrollo de la Economía Naranja, no solo se trabajó con los núcleos de la CCE, sino que la iniciativa fue expuesta a actores, gestores asociaciones y gremios a escala nacional.



Entre los gestores que asistieron a una de las primeras reuniones estuvo Patricio Guzmán, presidente de la Red Ecuatoriana de Festivales. Él cuenta que después de esa invitación decidieron no asistir a las siguientes porque vieron que el diagnóstico para implementar el proyecto no se alineaba del todo a su visión sobre el sector. “Pienso que un proyecto de esta naturaleza es necesario pero tiene que estar articulado. Entre las críticas que tenemos es que se olvida que existen muchos proyectos en marcha desde el sector independiente”.

A criterio de Gabriela Montalvo, economista y experta en estudios de cultura, que el proyecto Arte Para Todos forme parte de la estrategia para activar la Economía Naranja en el país es una contradicción. “Creo que proyectos como este son más bien la representación de todo lo anterior a este enfoque teniendo una visión absolutamente asistencialista, elitista y colonial de la cultura. (Este modelo) supone que hay personas que tienen que llevar el arte a las poblaciones pobres o desposeídas, que son incapaces de apreciarlo y que por eso se tiene que formarlos en este ámbito”, explica la economista al respecto.