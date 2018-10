Arte, premios, recuerdos: la colección de Robin Williams a subasta

LEA TAMBIÉN

Arte, muebles, relojes, libros, juguetes o recuerdos deportivos: Robin Williams era un coleccionista. Cuatro años después de la muerte del actor, el jueves se subastará en Nueva York una parte de la gran colección de Robin y Marsha Williams. Los beneficios se donarán.

"Si le preguntabas cuál era su pieza favorita, cada día te daba una respuesta diferente", cuenta su exmujer Marsha. "Era tan variable como él". La pareja estuvo casada de 1989 a 2010 y tuvo dos hijos. "Lo que ofrecemos no es de ninguna manera exhaustivo, considerando todas las pertenencias de la familia, dice Nina del Rio, de la casa de subastas Sotheby's.



"Es como una ventana a su vida y a los objetos con los que crecieron sus hijos y que solían tener alrededor", añade. Sotheby's ha desplegado los más de 300 objetos que se subastan en la quinta y sexta planta de su sede central en el Upper East Side neoyorquino para que los interesados puedan visitarlos antes de la puja. Entre ellos sobresalen especialmente los muchos premios que ganó el actor a lo largo de su carrera, como Globos de Oro y MTVMovie Awards.



Sin embargo, no forma parte de la subasta el único Oscar que logró como mejor actor de reparto por 'Good Will Hunting' en 1997. Otros objetos por los que se puede pujar son una acuarela pintada por el director de cine Gus Van Sant para el set de 'Good Will Hunting' (que Sotheby's calcula que puede alcanzar los USD 1 500), una espada que Williams utilizó en "Hook" (USD 500 dólares) y un reloj que el actor lució en 'Dead Poets Society' (USD 2 000).