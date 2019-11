El arte y cultura local se verán en Loja 2019

LEA TAMBIÉN

La programación del 4º Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 se definió a fines de octubre. En el evento denominado ‘Más Tuyo que Nunca’ el público podrá disfrutar de 27 obras de danza, teatro, canto, títeres y más; 11 internacionales y 16 nacionales.

Muchas de las obras ecuatorianas presentan contenidos diversos e interculturales, que buscan evidenciar la identidad, ritualidad, costumbres y tradiciones de los pueblos.



Una de ellas es ‘San Antonio y el Secreto de Rosa María’, de la Corporación Artística Tierra Negra Internacional.



Aquí se cuenta la historia de Rosa, quien se encuentra buscando ‘al hombre de su vida’. Como señal, le llega una imagen de San Antonio y ella le ofrece cantos, pese a ello no consigue un amor.



La obra trata sobre las diferentes creencias, religiosidad, mitos, leyendas y costumbres de la provincia de Esmeraldas.



Otra de las obras seleccionadas para el Festival es ‘Yerma’, de Átomo Danza-Teatro. La puesta en escena trata sobre la represión que recibe una mujer en el entorno social y religioso del área rural.

‘Yampuna’, del Laboratorio Teatral D2, narra al público la historia de un niño criado en el corazón de la selva amazónica, donde su familia es un cazador llamado Yajauch, una danta y un inquieto cuchucho.



El Colectivo de Artes Kichwa Ñapash Purina ofrecerá a los asistentes la obra ‘La Fábula de los Tres Hermanos’.



En este teatro infantil se manifiesta un espíritu jovial y travieso que resguardará los pasos de estos hermanos y les llevará por el arte de la música.

La obras mostrarán teatro y danza, pero también habrá ópera, monólogos, clown, performance y más.



Entre ellas también están: ‘El Empresario Teatral’, ‘Barrio Caleidoscopio’, ‘La Inmortal’, ‘Top Secret’, ‘Conmigo’, ‘Y un día Nico se fue…’, ‘Última Carta de Úrsula’, ‘Rocco y sus Hermanos’, ‘Cómic’, ‘Frágil Transbordo de un Reflejo’, ‘Imaginar’ y ‘¿Dónde está tu Niño?’.



El 4º Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 se desarrollará desde el próximo 15 hasta el 24 de noviembre, en la ciudad de Loja.



Patricio Vallejo, director artístico del Festival, explicó en una entrevista anterior con este Diario, que el concepto curatorial de esta edición estuvo en manos del Ministerio de Cultura, que pensó en la idea de los lenguajes del mundo.

“Me parece pertinente. Las artes escénicas contemporáneas están vinculadas a la experimentación, lo preponderante es esta suerte de tejido y combinación entre los lenguajes artísticos. En esta programación he buscado espectáculos en cuyo interior se tejen diversos lenguajes”, indicó.



En la inauguración estará el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado, con la obra ‘Dictionary of the Khazars-DreamHunters’.