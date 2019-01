Arqueólogos detectan agua en la India bajo ríos secados en la Edad de Bronce

LEA TAMBIÉN

Una investigación sobre la antigua civilización del Indo, desaparecida hace unos 4 000 años sin que se sepan las causas, ha permitido descubrir reservas de agua en la actual India bajo ríos secados en la Edad de Bronce.

El hallazgo se ha producido gracias a un innovador sistema basado en el "big data" y la inteligencia artificial que desarrolla un equipo internacional de arqueólogos, explicó a Efe el investigador principal, Hctor Orengo.



El equipo lo forman expertos de Cambridge (Inglaterra), Banaras (India) y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC, con sede en Tarragona, noreste de España) y su objetivo es conocer más la antigua civilización del Indo, tan potente como la egipcia o la mesopotámica.



A pesar de que no es el objetivo del proyecto, el sistema que han desarrollado ha permitido detectar reservas de agua bajo antiguos ríos (o paleoríos) de la actual India, habitada por millones de personas.



Los paleoríos son invisibles en superficie -excepto por algunos indicios, como cierta vegetación- pero conservan intacta su capacidad de acumular agua en un territorio "con unas previsiones actuales de que los acuíferos desaparezcan en menos de diez años, señala Orengo.



Este investigador está especializado en arqueología del paisaje y ha seguido el rastro de 22.000 kilómetros de paleoríos para conocer más la civilización del Indo, capaz de fundar ciudades de 40 000 habitantes y de la que no se sabe con certeza por qué desapareció.



Una de las teorías principales es que, por culpa del cambio climático, se secó la red hidrológica que la sustentaba y colapsó.



El sistema que han creado los investigadores se basa en procesar las imágenes recogidas por los satélites durante 40 años -no las hay anteriores- con los patrones que presentan los yacimientos ya conocidos y bajo la supervisión humana de cada especialista.



En unas pocas horas y solo con un ordenador con conexión a internet, se pueden procesar millones de datos gracias a los supercomputadores de Google, que devuelven los resultados en forma de una sola imagen.