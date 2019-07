Arnold Schwarzenegger y Serena Williams fichan por Snapchat para crear videos

LEA TAMBIÉN

El actor Arnold Schwarzenegger y la tenista Serena Williams crearán contenidos para la red social de videos en formato vertical Snapchat con el objetivo de competir contra el gigante YouTube, informaron el pasado miércoles 10 de julio del 2019 medios de comunicación estadounidenses.

En el caso de Schwarzenegger, ofrecerá videos de carácter motivacional en un canal exclusivo denominado Rules of Succes (Normas para el éxito, en español), adelantó en exclusiva el diario The Hollywood Reporter.



Además del cotizado actor, celebridades influyentes como la tenista Serena Williams, el intérprete y humorista Kevin Hart y las estrellas de internet Emma Chamberlain y Rickey Thompson han fichado por la red social para potenciar su catálogo de videos exclusivos.



Snapchat pretende así competir contra la plataforma de videos YouTube, propiedad de Google, y la red social Instagram, de Facebook, por el mercado de contenidos propios en Internet. Los videos de las nuevas estrellas de Snapchat comenzarán a publicarse desde mediados de este verano, con el objetivo de potenciar al mismo tiempo los canales propios que la red social creó hace dos años y que a día de hoy no han terminado de despegar.



"Mantener una comunidad de creadores ha sido una prioridad cada vez mayor para nosotros", explicó el director de contenidos de Snapchat, Sean Mills, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. Mills destacó que la red social, que nació como una aplicación de mensajería centrada en el intercambio de fotografías temporales, se enfocará a partir de ahora en ofrecer una "experiencia con contenidos más premium".



A partir de esta misma semana podrá seguirse el primero de estos canales, Trend or End, en el que el joven 'influencer' Rickey Thompson juzgará las tendencias de moda y vestimentas de otros famosos. Si bien Snapchat ha enfocado su contenido en el público más joven, ya que el 90 % de sus usuarios tienen entre 13 y 24 años, con esta estrategia la plataforma busca atraer y fidelizar a un público mas adulto.



"Estos proyectos ofrecen talento a Snapchat y dan a los creadores la oportunidad de hacer el programa que siempre han querido hacer, al tiempo que podrán usar el canal para llegar a nuevas audiencias", consideró el jefe del área de captación de talento de la compañía, Jim Shepherd.