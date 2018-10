Esta es el arma que podría matar a Thanos en 'Vengadores 4'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras la última publicación desde el set de rodaje de 'Vengadores 4' apareció en la red, los fans no han dejado de especular sobre qué puede ser ese objeto que los hermanos Russo han compartido con el fandom. Muchos especulan que es el cañón de plasma que Iron Man usará para acabar con Thanos. Y hay quien ya se imagina cómo podría ser.

El usuario de Instagram, experto en esto de hacer realidad a través de sus diseños los deseos de los fans. Y su último diseño muestra a Iron Man sosteniendo el gigantesco cañón de protones con el que, según las teorías fans, Tony Stark acabará con el titán loco.



Por el momento no hay ninguna confirmación de que el aparato publicado por los Russo en Twitter sea el cañón de plasma de Industrias Stark, pero eso no quita para que los fans más optimistas ya sueñen con verlo en la gran pantalla.



Esta arma ha sido un referente del personaje de Iron Man en la saga de videojuegos Marvel vs Capcom, y se trata de uno de los inventos más destructivos de Stark. Capaz de generar un gran rayo de protones, sin duda sería un objeto capaz de igualar un poco más la balanza a favor de los Vengadores en su próxima y definitiva lucha contra el titán loco.



Habrá que esperar hasta el 3 de mayo de 2019, fecha de estreno prevista para 'Vengadores 4', para descubrir si será ésta el arma que acabará con Thanos.