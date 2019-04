Los argentinos Isurus Gaming, campeones latinoamericanos de League of Legends

LEA TAMBIÉN

El equipo argentino Isirus Gaming se consagró este sábado 20 de abril de 2019 como campeón del primer torneo latinoamericano de League of Legends, un videojuego en el que el usuario elige una figura fantástica con la que participa en batallas en grupo, tras vencer en la final, disputada en Bogotá, a los mexicanos Rainbow7.

Desde temprano, más de 10 000 seguidores colmaron las tribunas del Movistar Arena de la capital colombiana, sede de la inédita competencia en la que la escuadra argentina ganó por 3-1 en el enfrentamiento que premiaba al mejor equipo en cinco partidas.



El intenso duelo tuvo como clave la agilidad de los competidores y un reñido desenlace, que culminó con un grito de júbilo de los ganadores que se llevaron los aplausos de la multitud.



Después de vibrar con el triunfo del equipo suramericano, los asistentes corearon el nombre del quinteto, dirigido por el argentino Misael Di Ciancia y que contó con el mexicano Édgar Bracamontes como jugador más valioso de la final.



Bracamontes, junto a sus cuatro compañeros titulares y tres suplentes, recibió el trofeo continental y un premio de 112 000 dólares.



Asimismo, el campeón representará a América Latina en el Torneo Invitacional de Media Temporada (MSI, por sus siglas en inglés), uno de los más importantes de los deportes electrónicos en el mundo y que se disputará entre los próximos 1 y 19 de mayo en Vietnam y Taiwán.



"Me encanta League of Legends y se dio la oportunidad de venir. Con ese nivel sabía que sería una final emocionante y apretada, ambos dieron lo mejor de sí", dijo a Efe André Lázaro, quien viajó desde la ciudad mexicana de Puebla para ver el encuentro.



La gran acogida que tuvo la inédita final en Bogotá no solo se vio en las tribunas del Movistar Arena sino también en las redes sociales, donde se conectaron centenares de miles de personas para disfrutar de la competición.



"Además de los 10 000 de aquí, tuvimos entre 100 000 y 150 000 personas viendo la final a través de nuestros canales", señaló a Efe Raúl Fernández, el gerente general para Latinoamérica de Riot Games, uno de los organizadores del torneo.



En su primera edición, el campeonato latinoamericano de League of Legends, organizado también por Telefónica Movistar, contó con la participación de ocho equipos profesionales.



El torneo, que empezó el pasado 19 de enero en Chile, fue creado para unificar las extintas ligas latinoamericanas Sur y Norte y además de los finalistas, contó con la participación de los conjuntos All Knights (Chile) y Furious Gaming (Argentina).



También participaron las escuadras Infinity eSports (Costa Rica), Kaos Latin Gamers (Puerto Rico), Pixels Esports Club y Xten Esports (México).