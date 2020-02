Joven argentino sufrió quemaduras graves luego de que su teléfono celular explotara mientras dormía

LEA TAMBIÉN

Un joven sufrió quemaduras graves tras explotar su teléfono celular mientras dormía en su casa de la provincia argentina de Córdoba, contó este lunes 3 de febrero del 2020 el afectado en declaraciones a la prensa.

"Me despertaron las llamas. Fui al baño, me tiré en la ducha y se me logró apagar. Y mi hermano logró apagar el fuego de la cama", dijo Catriel Gómez en una entrevista con El Doce TV.



Según relató la víctima, de 22 años y residente en la localidad cordobesa de La Falda, todo ocurrió en la mañana del pasado viernes 31 de enero del 2020, cuando estaba durmiendo con el celular sobre su pecho y cargando.



"Había salido con unos amigos (la noche anterior). Llegué como a las 04:00. Me puse a cargar el teléfono. Cuando me despierto, tipo 08:30 más o menos, tenía todo prendido fuego", aclaró, para explicar que el "ácido" de la batería del teléfono le saltó en el costado y en las piernas.



El teléfono lo compró hace apenas diez meses, y todavía lo está pagando.



Ya en el canal TN y consultado por el tipo de heridas que sufrió, Gómez explicó que los médicos del hospital al que acudió le dijeron que "nunca habían visto un caso así" y que tiene "quemaduras graves", por las que acude una vez por día al centro hospitalario para su curación.



Al poco de los hechos, en las redes sociales se pudieron ver imágenes del celular destrozado y del propio joven con la axila derecha y parte del costado y las piernas con quemaduras y ampollas.



Gómez afirmó su intención de reclamar a la empresa fabricante del teléfono, Motorola, e indicó que tras lo sucedido publicó en Facebook un mensaje con el detalle de los hechos que al poco tiempo desapareció.



Este caso se suma a otros que en los últimos años se han dado en diversas zonas del mundo.

Entre ellos, en mayo de 2017 una mujer murió en Marrakech, en el sur de Marruecos, tras explotar un cargador de teléfono móvil en el interior del vehículo que conducía, y en enero de 2018 unas cincuenta personas, entre empleados y clientes, fueron evacuadas de una tienda Apple en Zúrich (Suiza) a causa de la explosión de la batería de un teléfono móvil que hirió levemente la mano de uno de los trabajadores.