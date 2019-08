Ara Malikian, el virtuoso del violín, presentará su espectáculo en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El violinista armenio-libanés Ara Malikian es uno de los artistas que más éxito ha tenido vinculando la música académica con la cultura pop. Le quitó la corbata (metafórica y literalmente) a las partituras de Paganini y Beethoven para crear auténticos espectáculos que ponen de pie a la audiencia.

Malikian ha logrado reconciliar a los públicos que prefieren la música clásica con los que oyen flamenco, rock y hasta rap, pero sobre todo pudo demostrar que los clásicos no tienen por qué ser aburridos.



Malikian visitará Ecuador con su más reciente puesta en escena, ‘Royal Garage World Tour’, donde ratifica su virtuosismo con el violín, el instrumento que se convirtió en su pasaporte a un continente sin guerra.



Su infancia transcurrió en su natal Beirut, donde vivía con su familia, armenios que lograron escapar del genocidio cometido por los turcos entre 1915 y 1918. Conciliaba los estudios de música con los sustos por los ataques aéreos, que obligaban a los libaneses a acudir a los refugios.



Su vida dio un giro cuando, a los 15, obtuvo una beca para estudiar en Alemania. Fue el alumno más joven en ser admitido en el Hochschule für Musik und Theater de Hannover, y luego fue a Londres, donde recibió clases por parte de maestros de la talla de Ruggiero Ricci, que realizó varias de las grabaciones más alabadas de la obra de Paganini, e Ivry Gitlis, aclamado concertista israelí de padres rusos.

Video: YouTube, cuenta: Ara Malikian



A pesar de su virtuosismo y de los premios que cosechó con el violín, le faltaba “ser él mismo”. Se presentó ante unos niños y ellos no disfrutaron la función porque una cosa era la técnica, que Malikian dominaba, y otra era la transmisión de mensajes y sentimientos. Entonces decidió salir del “¡Bach no se toca así!” para ser más libre. El resultado: una carrera aplaudida en todos los escenarios por los cuales se presenta, en la que conjuga diferentes ritmos para realizar montajes audaces.



Esta postura también le condujo a Madrid, pues es una ciudad por la que pasan muchas culturas, no solamente la occidental sino también la árabe, la zíngara y las provenientes de América Latina. Además, hay más sol en Madrid que en Londres. Se casó con una zaragozana con la que tiene un niño, Kairo. Ha grabado más de 10 discos y también ha colaborado con cineastas para diversas bandas sonoras, como ‘La mala educación’, de Pedro Almodóvar.

Ara Malikian en acción. Foto: Facebook oficial de Malikian.

Malikian viene a Ecuador presentando su último álbum, ‘Royal Garage’, que incluye colaboraciones de Andrés Calamaro, Bunbury, Pablo Milanés, Serj Tankian, Kase O., Serj Tankian y Franco Battiato. Está prevista su actuación en Guayaquil, el 29 y 30 de agosto, y en Quito, el 31 de agosto, en la Plaza Belmonte.