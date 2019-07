Loja aún no aprueba si se elimina la elección de la Reina

LEA TAMBIÉN

La oficialización de la eliminación del concurso de Reina de Loja se anunciará una vez que el Concejo Cantonal apruebe la resolución presentada por el Patronato de Amparo Social Municipal. Ese documento ya fue entregado al alcalde Jorge Bailón, por parte de la representante del Patronato, Cecilia Moscoso.

Entre los argumentos para esta decisión están el gasto en la organización y la violencia y discriminación contra la mujer. Además, se determinó que el Municipio no auspiciará ningún certamen de belleza. Bailón dijo que la elección del 2018 costó USD 71 000. Ahora, esos recursos se destinarán a proyectos en favor de las mujeres del cantón



Esta propuesta de eliminación se presentó, luego de que el Municipio lojano realizara una encuesta abierta en su página web y sus cuentas de Facebook y Twitter, entre el 16 y 17 de julio de 2019. A través de esas redes se consultó a la ciudadanía sobre si estaba de acuerdo o no con la continuación de la elección de la Reina. 2 172 personas votaron y el 83% se pronunció por la eliminación y el 17% que se mantenga.



La Fundación Reinas de Loja tiene un registro de 30 jóvenes, que han representado a esta ciudad del sur del país, de las cuales 26 fueron elegidas en eventos públicos y cuatro por designación directa de la Junta de la Lojanidad (principales autoridades de la ciudad y provincia).



La última modalidad fue aplicada en el anterior período (2009-2014) del alcalde Bailón. Bajo consenso, se invitaba a entre cuatro y cinco padres de familia a que postulen a sus hijas para el reinado. Para esto, tomaban en cuenta, además del aspecto físico, la formación y la vinculación en proyectos sociales.



Así fueron designadas Silvana Riofrío, María Mercedes Regalado, Andrea Loaiza y Sofía González. De acuerdo con información del Departamento de Comunicación del Municipio, de esta forma evitaron el gasto anual que significaba el desarrollo del evento.

🤔❓¿Sabías cuánto se invierte en desarrollar los certámenes de belleza en el cantón Loja?



🔆¿Consideras que se debe seguir destinando recursos para este tipo de eventos en vez de invertirlos en obras?



Juntos construyamos una #LojaParaTodos#LojaOpina#MunicipioDeLoja pic.twitter.com/XeQSeP6WZV — Alcaldía de Loja (@MunicipioDeLoja) July 18, 2019



Pero con el sucesor de Bailón, José Bolívar Castillo se retomó la elección de la Reina de Loja. En noviembre del 2018, Daniela Ortega fue la ganadora entre 10 candidatas.



El pasado 16 de julio del 2019, el Municipio de Quito eliminó la elección de la Reina de Quito. La presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda, dijo en una entrevista radial que "no es el momento adecuado" para realizar el certamen.



"Considero que la elección de la reina ha perdido vigencia y a una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico", dijo Yunda en la entrevista radial.



Horas después, el Municipio de Quito emitió un comunicado en el que se confirmó la eliminación de la elección de la Reina de Quito, lo que dio inicio a reuniones con representantes de la Fundación Reina de Quito que propusieron el concurso con un nuevo enfoque. Finalmente, será la fundación la responsable de organizar el certamen.



Tras el anuncio de la eliminación del concurso Reina de Quito, el Municipio de Latacunga ratificó que sustituiría al reinado de la ciudad por acciones en contra de la violencia a la mujer.



El Municipio de Otavalo eliminó la elección de la Reina del Yamor 2019 el pasado 19 de julio. La decisión se tomó por unanimidad de la Asamblea Ciudadana.



Este 26 de julio del 2019, Ibarra se sumó a las ciudades que no tendrán elección de Reina.