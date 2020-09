‘Apps’ para rastrear y borrar datos del celular

LEA TAMBIÉN

El robo de teléfonos celulares es el delito más frecuente en el país. De hecho, es uno de los mayores temores para muchos usuarios porque se pierde el aparato, pero también información valiosa.

Gracias a la tecnología, actualmente hay en el mercado aplicaciones que ayudan a localizar los teléfonos. Si no se logra ubicar el dispositivo, existe también la posibilidad de borrar todos los datos almacenados.



En uno y otro caso hay herramientas que pueden ayudar. La que tiene Google ofrece encontrar un teléfono perdido o robado y también tiene una función para eliminar los datos de ese dispositivo.



Para ello hay que rastrearlo desde una computadora iniciando la sesión en la cuenta personal de Google.



El experto en ciberseguridad Leopoldo Tapia afirma que hay que tener en cuenta que quizá no todos los datos se puedan borrar. Sin embargo, hay que saber que la mayoría de ‘apps’ pensadas para localizar teléfonos o borrar su contenido generalmente no se pueden desinstalar luego. Entre este tipo de aplicaciones está Prey.



Esta permite borrar los datos de forma remota en su versión de pago. Para hacerlo hay que entrar en su página web.



Una de las ventajas de esta ‘app’ es que permite recuperar los datos del teléfono robado o perdido y luego se puede eliminarlos del ‘smartphone’.



Otra aplicación bastante conocida es Where’s My Droid. Al igual que Prey, posibilita borrar de forma remota los datos del teléfono desde su web.

Se pueden eliminar datos de la tarjeta SD o borrar todo. Esta ‘app’ no permite hacer una copia de seguridad.



En cambio, la aplicación Cerberus ubica al móvil, puede activar una alarma en el dispositivo, incluso si está en silencio; borra la memoria interna y la SD de forma remota, oculta la aplicación en el aparato y lo bloquea con un código. Asimismo, graba audio desde el micrófono y recibe alertas si se introduce una SIM nueva. Funciona en cualquier navegador. Si el teléfono no está conectado a Internet también se puede controlar mediante SMS.



La aplicación es gratuita por una semana y luego requiere un pago único de USD 4.



Una ‘app’ similar es ‘SeekDroid’ que posibilita localizar y controlar el teléfono remotamente. Esta es más económica, cuesta USD 1. El único problema de esta aplicación es que el teléfono debe tener conexión a Internet; no se puede controlar por SMS.



En cambio, la ‘app’ Android Lost fue hecha por un desarrollador independiente. Con ella se pueden desviar llamadas remotamente, ocultar la aplicación, tener comando por SMS, tomar fotografías con la cámara trasera o delantera del teléfono perdido.

Para dispositivos iPhone, en cambio, está la ‘app’ Cirrus Manager. Permite controlar el aparato por una web o por SMS, localizar el teléfono en un mapa, borrar toda la información y la SD, cambiar contraseñas remotamente, leer SMS, grabar audio.