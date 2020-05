‘Apps’ para limitar el uso de pantalla, con más demanda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con el propósito de evitar que adultos, jóvenes y niños pasen mucho tiempo ante un teléfono inteligente, tableta o computador, se han desarrollado aplicaciones para limitar el tiempo frente al monitor.

Para los adultos hay ‘apps’ móviles con el fin de reducir poco a poco la adicción a los dispositivos inteligentes. Por ejemplo, de manera muy simple y en una sola pantalla, la aplicación Your Hour indica los minutos de uso de un móvil cada día, así como qué aplicación es la más usada y cuál es la que más veces se ha abierto durante una jornada. La ‘app’ dirá el nivel alcanzado: adicto, dependiente, habitual, etc.



Quantum, otra aplicación para teléfonos o tabletas, indica el tiempo de uso y además el número de desbloqueos realizados cada día. También señala con exactitud el intervalo entre sesión y sesión. De igual manera, tiene un apartado en el que aparecen las ‘apps’ que más tiempo del usuario han ocupado durante la jornada. Esta herramienta es gratuita y está disponible para Android.



Antisocial, en cambio, muestra en un gráfico cuántos minutos al día se utiliza el ‘smartphone’ y los compara con el resto de usuarios de la ‘app’. También mide los desbloqueos hechos y los minutos en redes sociales y los enfrenta con los del resto de su comunidad para tener una referencia. Antisocial es compatible solo con Android.



Pero las aplicaciones para limitar el tiempo de pantalla son usadas con mayor frecuencia para prevenir que los niños y adolescentes pasen mucho tiempo frente a un dispositivo inteligente.



Según la psicóloga Fátima Andrade, los niños pueden beneficiarse de algunos tipos de tiempo frente a la pantalla, como los programas de música, movimiento e historias. Aclara que esto no debe reemplazar la lectura, el juego o la resolución de problemas.



La experta afirma que demasiado tiempo frente a la pantalla trae consigo menor duración del sueño, problemas de conducta, pérdida de habilidades sociales y violencia.



Dinner Time Plus es una de las mejores aplicaciones para limitar el tiempo de pantalla; gracias a ella, los padres pueden establecer límites de uso del dispositivo. Tiene funciones como tiempo de comer o control de hora de dormir. Se caracteriza por poner restricciones de horarios, además de bloqueo y permiso de aplicaciones. Dinner Time Plus permite también el control de más de un teléfono simultáneamente.

FamiSafe, una nueva aplicación para limitar el tiempo de pantalla, rastrea SMS sospechosos y la ubicación en tiempo real. Asimismo, permite un periodo de prueba de tres días.



La aplicación de control parental Unglue, por otra parte, fue diseñada en cambio como una agenda que permite a los niños divertirse en la Internet con moderación. Establece límites de tiempo de pantalla y tiene incorporado un bloqueador de aplicaciones.

Otra de las ‘apps’ es OurPact que, según los expertos, es de las mejores aplicaciones gratuitas para limitar el tiempo de pantalla en el iPhone.