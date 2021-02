¿Utiliza 'apps' para citas por San Valentín? Cuidado con al compartir estos datos personales

La seguridad es primero, incluso cuando se trata de citas que se concretan a través de aplicaciones y sitios web de citas, sobre todo en esta época de San Valentín. Estas plataformas han ganado cada vez más acogida entre quienes buscan en el ciberespacio una oportunidad para encontrar pareja o hacer amigos.

Las aplicaciones y sitios web de citas tienen una aceptación de entre el 45% y el 46% en América Latina y Asia, según un informe publicado por GlobalWebindex. Para el 2023 se estima que al menos 328 millones de personas serán usuarios de estos servicios en línea a escala mundial, según un reporte de Digital Market Outlook.



El ‘match’ entre dos personas puede pasar a una amistosa charla virtual e incluso a una primera cita en persona. Tinder, Be2, AdultFriendFinder, Match, Hinge, Grindr son algunos de los portales que ofrecen distintas formas y servicios para conocer a otras personas.



Pablo (nombre protegido) abrió una cuenta en Tinder hace unos meses durante la pandemia con la intención de entablar amistad con otras personas. A través de esta aplicación conoció a cuatro chicas con las mantuvo un intercambio de mensajes amistosos.



Sin embargo, fue con una de ellas con quien tuvo más empatía y después de dos meses de conversaciones finalmente se animó a invitarla a salir. Para él, la honestidad es importante entre quienes utilizan las aplicaciones y sitios web de citas, aunque también es importante no pecar de exceso de confianza.



Antes de concretar una primera cita, el profesional quiteño se asegura de no compartir datos personales sobre sus finanzas, tarjetas de crédito, direcciones de la casa o trabajo. Por otra parte, intenta corroborar la información general que otra persona le comparte, buscando el perfil en otras redes sociales para ver si coinciden su lugar de origen, profesión, estado civil, registro de títulos académicos, entre otras cosas.



El primer encuentro sucedió en un restaurante de Quito y la relación que había empezado a distancia pasó a una relación de amistad y encuentros ocasionales que lleva ya tres meses.



Victoria (nombre protegido) se unió a un sitio web de citas hace un par de años. Aunque ha entablado conversaciones con varios usuarios, solo ha pautado un encuentro personal con una sola persona. Lo hizo después de cinco días, en los que tuvo tiempo para saber que tenían intereses en común sobre distintos temas.



En ese periodo también se dedicó a buscar a la otra persona en otras redes sociales donde incluso pudo encontrar amigos en común que le dieron referencias. Otra opción sería indagar en los antecedentes penales a través de los servicios de la Función Judicial.



Para ella es importante seguir algunas pautas de prevención cuando se trata de citas a ciegas. Para el encuentro se aseguró que sea un sitio público en un horario que le permita regresar no muy tarde y por sus propios medios a casa.



Antes de salir, dice, es importante que algún familiar o amigo de confianza conozca el lugar, la hora y el nombre de la persona con la que sale. El encuentro sucedió en un museo de la capital, luego de lo cual compartieron más tiempo en una cafetería del sector.



Desde que inició la pandemia, Victoria no ha vuelto a concretar encuentros con otras personas a través de las aplicaciones y sitos web de citas, por el riesgo de contagio que eso implica. La docente quiteña dice que de hacerlo no dudaría en hacerse una prueba de covid-19 y solicitar otra a su acompañante para sentirse más segura.



Además de las precauciones que se deben atender, Victoria asegura que la cortesía y el respeto son claves para una cita exitosa.