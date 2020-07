Apple amplía oferta de noticias con audio y presenta reportes de periódicos locales 

LEA TAMBIÉN

Apple Inc amplió el miércoles 15 de julio del 2020 su oferta de noticias para sus suscriptores con versiones en audio de historias narradas por actores, un programa de noticias matinal presentado por dos periodistas y un mayor acceso a historias de periódicos locales.

Apple dice que tiene 125 millones de usuarios activos al mes en su producto Apple News, pero no revela sus ingresos ni la cantidad de suscriptores de la versión pagada, Apple News+, que cuesta USD 9,99 al mes en Estados Unidos.



El fabricante del iPhone tiene un personal de editores que selecciona las historias para las versiones gratuitas y pagada de la aplicación.



Apple indicó que los suscriptores que pagan tendrán acceso a las versiones en audio de historias más extensas de revistas como Esquire y Vanity Fair, junto a diarios como el Wall Street Journal y el Los Angeles Times.



La oferta de audio intensifica la competencia con Amazon.com Inc y Google de Alphabet Inc, dos compañías que ofrecen la opción de audios de noticias en sus parlantes inteligentes para el hogar, así como con Spotify Technology SA , que ha estado ampliando su negocio de podcast con contenido noticioso.



Apple también lanzará un programa de noticias en audio durante días hábiles llamado Apple News Today, que será presentado por los periodistas Shumita Basu y Duarte Geraldino desde Nueva York y difundirá historias de medios que trabajan con Apple para los usuarios que utilicen la versión pagada y gratuita.



La compañía también dijo que ofrecería un mayor acceso a noticias locales en su aplicación, comenzando con cinco áreas metropolitanas de Estados Unidos: San Francisco y el resto del Área de la Bahía, Houston, Los Ángeles y Nueva York.

Apple mantendrá editores en cada área para seleccionar historias locales y los suscriptores que paguen News+ tendrán acceso a contenido adicional de diarios locales que participen en el programa.



El junio último, el New York Times salió de Apple News, declarando que los medios deberían ser compensados de manera justa por su contenido y que el programa no se alinea con su estratega de construir relaciones directas con los lectores que pagan suscripciones.