Conozca cuáles serían los nuevos productos que lanzaría Apple en marzo

Apple tiene previsto nuevos lanzamientos para este 2021 y marzo suele ser el mes en que la compañía tecnológica revela algunos de sus nuevos productos y actualizaciones.

Este año no parece ser la excepción y, aunque la firma tecnológica no ha confirmado nada aún, la expectativa de los usuarios y potenciales clientes crece a medida que surgen previsiones e información sobre las próximas novedades.



Entre las últimas actualizaciones de Apple, presentadas durante un evento, en noviembre de 2020, se dieron a conocer las versiones mejoradas del MacBook Air, MacBook Pro de 13’’ y el Mac Mini, todos integrados al nuevo chip M1, que ofrece mejoras en velocidad, gráfica, duración de batería y eficiencia energética.



Hasta este 10 de marzo del 2021, Apple no ha confirmado un nuevo evento de lanzamiento y tampoco se sabe si se realizará en un encuentro presencial, virtual o simplemente se hará a través de un comunicado.



Según medios especializados, entre los productos más esperados en este primer trimestre se encuentra una nueva generación de iPad Pro, en tamaños de 11 y 12,9 pulgadas, con actualizaciones como pantalla mini led y tecnología 5G.



En ese mismo segmento, pero con menos probabilidades, se esperan innovaciones en la novena generación del iPad y el iPad Mini de sexta generación.





Las sorpresas también son para los oídos

Otro artículo de Apple que se menciona como un secreto a voces es el AirTag, un dispositivo que sirve para la localización de objetos, que tendrá la capacidad de sincronizarse con la app Buscar y que se podría rastrear utilizando otros dispositivos de Apple.



Al parecer los AirPods también evolucionan hacia una tercera generación, con un diseño similar a los AirPods Pro de segunda generación, pero con una patilla más corta, sin cancelación de ruido, una autonomía de entre 4 y 5 horas y posiblemente un nuevo chip.



Tras el lanzamiento del chip M1, se espera que esta nueva herramienta de Apple se vaya incorporando a los siguientes modelos y generaciones. En ese contexto, las innovaciones en los dispositivos iMac (MacBook, MacBook Pro) son de las más esperadas, aunque por el momento no hay mayor información al respecto.



Otro productos y accesorios para iPhone o Apple Watch aún están reservados para próximos lanzamientos.